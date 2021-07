KVINNER OG KUBIKK: Scarlett Johansson og Florence Pugh i «Black Widow». Foto: Courtesy of Marvel Studios/ Disney

«Black Widow» setter kassarekord

Marvels nyeste superheltfilm har levert den beste åpningshelgen siden pandemien startet. Disney hevder også å ha fått inn 60 millioner dollar på strømmetjenesten.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Flere amerikanske medier melder at «Black Widow» har spilt inn 80 millioner dollar i sin åpningshelg i USA – rundt 700 millioner kroner. Det er ifølge Variety den klart beste åpningen for en kinofilm siden pandemien startet.

Ifølge Hollywood Reporter presterte «Black Widow» såpass godt at det er første gang siden pandemistart at en kinohelg er mer innbringende enn samme helg i 2019.

Filmen den kastet av tronen var «Fast & Furious 9», som ifølge kinodatabasen Box Office Mojo skaffet 70 millioner dollar, rundt 620 millioner kroner, i billettinntekter i USA første helg.

Se Scarlett Johansson fortelle VG om innspillingen her:

«Black Widow», som er delvis innspilt i Norge, er den første Marvel-filmen som får premiere samtidig på kino og på Disney+.

Abonnenter kan der leie filmen for 30 dollar, eller 259 kroner i Norge.

Disney letter på sløret

Strømmetjenestene har alltid holdt kortene tett til brystet når det gjelder seertall og inntekter, men her har Disney+ gått ut med at de har fått over 60 millioner dollar, rundt 530 millioner norske kroner, i inntekter fra «Black Widow» globalt.

HELT: Scarlett Johansson i «Black Widow». Foto: Jay Maidment /Marvel Studios /Disney

Kinoåpningen er likevel ikke så imponerende om man sammenligner med «normale» tider. Av de siste ti Marvel-filmene, er det kun to som har spilt inn under 100 millioner åpningshelgen – før pandemien.

Utenfor USA har «Black Widow» spilt inn 78 millioner dollar fra 46 territorier, men filmen har fremdeles ikke fått noen premieredato i Kina, der Marvelfilmer normalt gjør det godt.

Handlingen i «Black Widow» er lagt før «Avengers: Infinity War», rett etter «Captain America: Civil War». Scarlett Johansson spiller hovedrollen som Natasha Romanoff, kjent som Black Widow.