DELIKAT MESSIAS: Timothée Chalamet i «Dune».

Filmanmeldelse «Dune»: Uferdig opus

Storslått. Men ikke ferdigstilt.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SCIENCE FICTION

«Dune»

USA. 12 år. Regi: Denis Villeneuve

Med: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Zendaya, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem

Mange har brent seg i forsøket på å lage et audiovisuelt produkt av Frank Herberts skoledannende science fiction-roman «Dune» (1965).

Kultfavoritten Alejandro Jordorowsky hadde grandiose planer for materialet allerede på midten av 1970-tallet, som dessverre falt i grus. David Lynch lagde en filmversjon i 1984, som fikk så brutal medfart at denne anmelder til dags dato har rygget unna den. Det ble laget en miniserie for TV i 2000.

Tiden er gått, og «Dune» er blitt en slags blanding av en hellig gral og en hellig ku: Det er liksom «viktig» at noen lykkes med å filmatisere den, samtidig som «ingen» tror at det er «mulig».

SANDORMEN KOMMER: Timothée Chalamet i «Dune».

Nå har den dyktige Denis Villeneuve – som lagde en god, men litt poengløs nyinnspilling av en annen sci fi-klassiker, «Blade Runner» (1982) i 2017 («Blade Runner 2049»), fått forsøke seg. Er det for sent?

Njaei. Men det er – bokstavelig talt – et halvveis forsøk. Villeneuves «Dune» benytter seg av om lag femti prosent av Herberts forelegg. Vi blir bedt om å løse kinobillett for å se del én av en historie – uten å være sikre på at del to vil bli produsert.

I praksis betyr dette at «Dune» bruker mye tid på det som i dag gjerne kalles «verdensbygging», og at dette går på bekostning av normal narrativ fremdrift. OK for enkelte, vil jeg tro, all den tid verdenen og allegoriene (politikk, økologi, religion) den bygger, er såpass interessante som de er. Men det vil teste tålmodigheten til mer actionhungrige sci fi-fans.

VIDUNDERLIGE NYE DYSTOPI: Timothée Chalamet i «Dune».

Vi befinner oss i en fjern fremtid, 10191, som er både lik og ulik vår egen. Det blir fremdeles utkjempet kriger om verdifulle ressurser (olje), menneskene synes fremdeles å ha en dragning mot diktatoriske ledere (Trump, Putin), og planetene er i ferd med å bli kvalt under under menneskenes fremferd (FNs klimarapport).

Ressursen det kvines om, er i dette tilfellet et «krydder» med et sett egenskaper som virkelig gjør at det fortjener betegnelsen the spice of life: Nødvendig for at at menneskene skal kunne leve lenge og utvikle seg intellektuelt, og også for å reise i rommet.

Det er liten vits i å rekapitulere i handlingen i det som skal være tidenes mest leste sci fi-roman i detalj. Men det dreier seg om Paul (Chalamet), sønnen i adelsfamilien Atreides, som består av ham, hertug Leto (Isaac) og hans «okkulte» konkubine Lady Jessica (Ferguson). De blir lokket til ørkenplaneten Arrakis for å ta over krydder-innhøstingen der.

«EN DAG, MIN SØNN, KOMMER ALT DETTE TIL Å BLI DITT»: Timothée Chalamet og Rebecca Ferguson i «Dune».

Denne har inntil nylig vært kontrollert av huset Harkonnen, og opplegget er selvsagt en felle, satt opp av Baron Vladimir (Skarsgård i en Jabba the Hut-tjukkasdrakt som formelig renner av smult). Det eneste håpet er Paul. Han har noe messias-aktig ved seg, og har «kommunisert» med ørkenfolket på Arrakis, frimenene, i drømme, herunder den blåøyde ørkenprinsessen Chani (Zendaya, i en mikro-rolle).

Mer? Egentlig ikke. Som sagt: Denne første delen handler om å etablere universet vi skal ferdes i, og det via «show, don’t tell», uten hjelp av «feige» fortellerstemmer og denslags.

«Dune» lykkes med det. Visuelt sett er filmen awesome – virkelig en sånn sci fi-film som folk pleide å røyke seg steine for å gå og bare drikke inn med øynene (se også «2001: En romodyssé» (1968) og «Solaris» (1972)).

«WITCHY WOMAN»: Rebecca Ferguson og Timothée Chalamet i «Dune».

Stilen er gusten ørken, og ikke på den vanlige, tretten-på-dusinet «dystopiske» måten. Kostymene og scenografien (azteker-arkitekturen!) kommer til å få all slags priser, og jeg kan ikke få fullrost hvordan teknologien, romskipene og actionsekvensene bærer så lite preg av dataanimasjon.

Verdenen Villeneuve bygger, føles taktil og virkelig, mulig å berøre med fingrene. Når menneskene i den tørster, og det gjør de alltid, tørster vi med dem.

Skuespillet er OK, men ikke så mye mer. Unge jenter, sikkert mange gutter også, kommer til å dåne når de ser Chalamet, som er penere enn noen boyband-stjerne, og har lært seg å spille plaget med kinnbeina og det skarpe hakepartiet sitt. Kan hende er han noen reiser for delikat for oppgaven.

Ferguson er også OK, men blir ikke bedt om gjøre så mye mer enn å se hemmelighetsfull full. Momoa bidrar med sårt tiltrengt letthet, og Bardem er hypnotisk i de korte minuttene han er på skjermen.

TO MENN GIKK INN PÅ EN FREMMED PLANET: Josh Brolin (til venstre) og Oscar Isaac i «Dune».

Undertegnede kjedet seg ikke. Disse bildene i IMAX-format, med Hans Zimmers filmmusikk i dundrende Dolby ATMOS: Det er grenser for hvor trettende det kan bli, spesielt for oss som mener at film helst bør være visuell informasjon.

Me er «Dune» spennende? Medrivende? Eh! Vel, den er jo ikke ferdig. Den slutter der den er i ferd med å begynne, til alt overmål med den dårligste siste-replikken i en «kvalitetsfilm» på aldri så lenge.

SÅ FAST EN HÅND: Josh Brolin (til venstre) og Timothée Chalamet i «Dune».

«Dune» er mer en kunstfilm enn en popcorn-film. Den er «Star Wars» for smartinger, og den er ikke veldig gøy. Tilhengere av cerebral sci fi bør innfinne seg, og snarest begynne å planlegge presskampanjer og folkefinanserings-modeller for å sikre at sagaen blir ferdigstilt.

For dersom del to av Villeneuves opus ikke blir lagd, vil hans «Dune» bli stående i filmhistorien som et like kostbart stykke dårskap som David Lynch-utgaven.