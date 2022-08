GOD FILMSTJERNE I DÅRLIG FILM: Brad Pitt i «Bullet Train».

Filmanmeldelse «Bullet Train»: Kjedelig kjekkaseri

Buss for tog med Brad Pitt.

Publisert: Nå nettopp

ACTIONKOMEDIE

«Bullet Train»

USA. 15 år. Regi: David Leitch

Med: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Andrew Koji, Hitroyuki Sanada, Sandra Bullock

Brad Pitt er ikke den beste dramatiske skuespilleren, ikke den morsomste komikeren og ikke den mest overbevisende actionhelten. Han er en god filmstjerne. En av de siste, vil enkelte hevde.

Om han er stjerne nok til å bære en film på sine skuldre, er et åpent spørsmål. Nå vet vi i hvert fall at han ikke er nok til å bære «Bullet Train».

BØTTEHATT-MANNEN!: Brad Pitt i «Bullet Train».

En actionkomedie satt til et høyhastighetstog mellom Tokyo og Kyoto, med en haug leiemordere om bord: «Bullet Train» er bygd på en mildt lovende og ikke særlig original idé.

Grei skuring, skulle man tro. Om det ikke hadde vært for at regissør David Leitch har hatt lyst til å lage sin versjon av den typen nokså overivrige action- og spenningsfilmer som oversvømte markedet i andre halvdel av 1990-tallet, etter at Quentin Tarantino egenhendig hadde endret reglene.

De nå ganske gammelmodige «postmoderne» markørene er overalt i «Bullet Train»: Kjente fjes som dukker opp, bare for å dø eller på andre måter forsvinne etter få minutter. Flashbacks og tilbakeblikk, lek med tid og perspektiv. Stilisert retro-estetikk. Tydelige typer og artige aksenter. Plutselig eksplosiv vold, som karakterene virker helt uaffisert av. «Ironisk» bruk av apropos-musikk. Kitschy japanske versjoner av i utgangspunktet kitschy popslagere.

STILIGE SKURKER: Brian Tyree Henry (til venstre) og Aaron Taylor-Johnson i «Bullet Train».

Stilen var så utbredt så lenge, at den i dag slår en som fullstendig udatert. Manusforfatteren Zak Olkewicz besitter ikke har en tøddel av Tarantinos gudbenådede talent for dialog, og Leitch minner i det store og det hele langt mer om den bleke britiske Quentin-kopisten Guy Ritchie, enn far sjøl.

Som sagt: En haug banditter på et tog i høy fart. Pitt, som har kodenavn «Marihøna». De to britiske «tvillingene» Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) og Lemon (Brian Tyree Henry). Sistnevnte er veldig fan av «Lokomotivet Thomas». En «søt» vits som «Bullet Train» fortsetter å tvære i det uendelige.

Vi har Kimura (Andrew Koji) og Prince (Joey King). Prince er noe så festlig som en kvinne som kalles «Prince». Hun er kledd i høye hæler og rosa skolepikeuniform. Det uskyldige ytret skjuler – gjesp – en kaldblodig, psykopatisk morder. Selvfølgelig gjør det det.

USKYLDENS ANSIKT? HÅH, DET TROR DU DET: Joey King i «Bullet Train».

Vi vet lite eller ingenting om hvem disse menneskene er, hva de vil eller hvem de jobber for. Leitch har valgt å sitte på informasjonen til filmens siste kvarter, da de fleste for lengst vil ha sluttet å bry seg. Men det dreier seg om en koffert med dollar, en liten gutt som svever mellom liv og død, og en russisk kjeltring, spilt av Michael Shannon, som har utfordret et japansk gangsterdynasti. Ja, og en giftig slange, bare fordi.

Filmens interesse for landet den utspiller seg i, må sies å være minimal. Den strekker seg fra infantil japansk populærkultur til de innmari gøyale toalettene de har der borte. Det komiske høydepunktet er scenen der Pitt er på det lille rommet, og morer seg med alle WC-funksjonene. Føner håret i skålen og slike ting. Den varer sikkert ikke mer enn et minutt, kanskje halvannet. Den bare føles mye lenger.

GLORETE POPKULTUR: Scene fra «Bullet Train».

Andre ting Leitch synes må med: Britiske aksenter, kaksede klær og dyre klokker, en bøttehatt på hodet til Pitt (nok en 90-tallsmarkør), en høylytt slåsskamp i en stillevogn, samt tallrike gjesteopptredener. Den puertorikanske rapperen Bad Bunny står for én. Channing Tatum, Ryan Reynolds, Zazie Beetz og en ansiktsløftet, muligens endog «digitalt forynget» Sandra Bullock er fire andre. Ingen av dem rekker å tilføre noe.

Filmen mangler rett og slett schwung og fingerspissfølelse, og man venter utålmodig på actionscenene og voldsutbruddene. Disse har Leitch et visst håndlag med, etter å ha opparbeidet seg kompetanse i «John Wick» (2014), «Deadpool 2» (2018) og «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» (2019) – som alle er betydelig bedre filmer enn «Bullet Train».

HALLO, OG ADJØ: Bad Bunny er som snarest innom «Bullet Train».

De er OK, definitivt blodige, men for få, og ikke så minneverdige at det gjør noe. Igjen: Det er grenser for hvor spennende en slåsskamp der man ikke vet hvem det er som slåss, eller hvorfor, kan bli.

«Bullet Train» er en rørete historie, dårlig fortalt, og en ytterst skuffende sensommer-film. Ikke en fullblods kalkun, kanskje. Men ikke langt unna heller.