IKKE MER?: Her er Scarlett Johansson på vei inn i den lokale Joker-butikken i Sæbu under innspillingen av «Black Widow», en av Hollywoods store kassasuksesser i fjor. Nå frykter norsk filmbransje at slike filmstjerner blir borte om ikke film-incentivordningen endres og Norge blir enda mer attraktivt som innspillingsland.

Frykt for Hollywood-svikt: − Svært uheldig

Superstjerner som Tom Cruise, Scarlett Johansson og Matt Damon på norske filmsett kan fort være en saga blott.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det kan bli konsekvensen av bekymringen fra leder for Den norske filmkommisjonen, Meghan Beaton. Årsaken til bekymringen er at Norge er det eneste landet som ikke har automatiserte film-incentivordninger, samt at potten som årlig bevilges fra Stortinget er for liten.

Hun mener at tiden er overmoden for en ny film-incentivordning før utenlandske storprodusenter velger å legge produksjoner til andre land enn Norge.

I 2022 var ordningen på 55 millioner kroner, nær halvert fra året før.

– Basert på søknadsmassen i 2021 var 1,7 milliarder kroner planlagt lagt igjen i Norge, dersom ordningen hadde vært regelstyrt, sier Beaton til VG.

Med 55 millioner i årets pott blir det reelle tallet for gevinsten til den norske stat maksimalt 220 millioner norske kroner.

– Midlene tilgjengelig til refusjon har blitt halvert i 2022, i en tid der vi må øke eksportinntekter og skape gode, nye arbeidsplasser. For hver dag som går utvikles industrien, kompetanse, nettverk og teknologi i andre land, sier Meghan Beaton, som av den grunn frykter at det går kort tid før Norge blir både akterutseilt og forbigått som produksjonsland dersom ordningen ikke endres.

UTÅLMODIG: Meghan Beaton i Den norske filmkommisjonen.

– I år, som årene før, ble rammen sprengt. Mange produksjoner får ikke innvilget refusjon, og velger derfor å produsere i andre land med velfungerende ordninger. Dette er svært uheldig for Norges konkurranseevne, sier Meghan Beaton.

De siste årene har Hollywood-produksjoner jevnlig vært i Norge for opptak, deriblant «Mission Impossible» og «James Bond». Hele tre filmer på topp-ti-listen over de største Hollywood-suksessene i 2021 hadde scener som var spilt inn i Norge; «Dune», «Black Widow» og «No Time To Die» (James Bond).

Interessen rundt Norge som filmland ble heller ikke mindre med sist ukes to Oscar-nominasjoner til Joachim Triers «Verdens verste menneske».

Meghan Beaton har fått med seg at den nye regjeringen har vist positiv vilje til å endre incentivordningen, men savner likevel fortgang i prosessen.

– Ap og Sp var tydelige på at ordningen må bli regelstyrt mens de satt i opposisjon, og varslet i Hurdalsplattformen at de vil gjennomgå incentivordningen med mål om å sikre flere filmproduksjoner i Norge. Det er et godt tegn at de ser hvor viktig ordningen er for næringsutvikling, særlig i distriktene, sier hun.

Kulturminister Anette Trettebergstuen lover både gjennomgang av den nåværende ordningen og å snakke varmt om norsk film i kjølvannet av de norske Oscar-nominasjonene sist uke.

– Så godt som alle har fått med seg de fantastiske nominasjonene, og jeg benytter anledningen Oscar-nominasjonene gir, til å snakke om norsk film, muligheter og ringvirkninger hver gang sjansen byr seg. Regjeringen har store ambisjoner for filmfeltet. I tillegg til planene for incentivordningen, har vi sagt at vi vil øke midlene til produksjon av film og styrke regional filmsatsing, skriver kulturministeren i en e-post og minner om at de allerede har fått på plass 15 millioner kroner i en tilleggsproposisjon til budsjettet.

– Vi har startet jobben med å analysere hvordan ordningen kan bidra til å oppfylle målet om å sikre flere filmproduksjoner i Norge, som etter hvert skal materialisere seg i tiltak, også er vi selvfølgelig også i gang med budsjettarbeidet, forsikrer Anette Trettebergstuen.