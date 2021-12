UTSATT: Spider-Man må vente på grunn av coronarestriksjonene i Norge nå.

«Spider-Man: No Way Home» utsatt i Norge

Den norske distributøren forteller at «Spider-Man: No Way Home» er utsatt til 14. januar – i første omgang.

Tirsdag morgen våknet filmanmelderne til beskjed om at premieren på den nye Spider-Man-filmen er utsatt.

– Foreløpig er det til 14. januar, men det beror på hvordan samfunnet ser ut da og når vi får lov åpne opp litt mer og vise filmen for litt flere, sier markedssjef for filmen, Katrine Aamodt i SF Studios til VG.

VENTE LITT: Det er ikke bare pakkene under treet du må vente litt på i år.

Hun sier avgjørelsen ble tatt sammen med rettighetshaveren Sony Pictures.

– Det var litt overveiing, men vi vet hva vi estimerer filmen til og hva den har potensial til, og ser at vi ikke får til det med restriksjonene nå. Da ønsket de at vi flyttet premieren, sier Aamodt.

Hun påpeker at også flere andre europeiske markeder allerede har flyttet premieren på grunn av nedstengning.

– Hva sier du til fans som er bekymret for «spoilers» nå når de må vente på filmen?

– Ikke søk etter «Spider-Man» på internett! Vi så at det fungerte ganske fint med «No Time to Die» så lenge de ikke aktivt søkte etter spoilers. Så håper vi det ikke blir en langvarig utsettelse, vi får se hvordan restriksjonene endrer seg, sier hun.

NB: Spoilere!

I august røpet traileren til «No Way Home» flere hint om hva publikum har i vente. Blant annet at flere tidligere fiender vender tilbake – som Electro, Doctor Octopus og Goblin.

«No Way Home» ser ut til å plukke opp tråden der «Far from Home» sluttet – nemlig med at Mysterio (Jake Gyllenhaal) fingerte sitt eget drap med Spider-Man som mistenkt og avslørte for hele verden av Peter Parker befinner seg bak edderkoppmasken.

I traileren sliter Parker med både drapsanklager og blottlagt identitet, og søker trøst hos MJ. I virkeligheten har også romanseryktene rundt skuespillerne Tom Holland (25) og Zendaya Coleman (25) nok en gang skutt fart etter at de to viste seg sammen i et bryllup.

Traileren røper også at vi ser igjen Jacob Batalon som Ned Leeds, Marisa Tomei som tante May, Benedict Wong som Wong og Jon Favreau som Happy Hogan. Jon Watts er tilbake på regi for tredje gang med Holland som Spider-Man i filmen fra Sony, Marvel og Disney.

