FESTFIN: Naomi Watts på Fragrance Foundation Awards i Lincoln Center i New York i forrige uke.

Naomi Watts om tidlig overgangsalder: − Et sjokk

Hollywood-stjernen Naomi Watts (53) var helt uforberedt på at kroppen plutselig forandret seg.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Skuespilleren forteller i et intervju med New York Posts Page Six at var veldig uvitende om prosessen rundt overgangsalder.

– Den kom altfor tidlig for meg, og jeg var ikke forberedt, sier Watts, kjent fra filmer som «Diana», «King Kong», «The Ring», «The Impossible» og «Twin Peaks».

– Det var et sjokk. Ingen forbereder deg på noe som helst, sier Watts til avisen under Fragrance Foundation Awards i New York torsdag i forrige uke.

53-åringen forklarer at hun hadde en svak erindring om at moren hennes kom tidlig i overgangsalderen, men at hun selv aldri satte seg inn i hva det innebar.

– Jeg visste ikke at man kunne ha åtte års overgangsalder, sier hun og legger til at hun følte seg veldig alene i prosessen.

Overgangsalderen, eller klimakteriet som den også kalles, beskrives av Norsk Helseinformatikk som en i utgangspunktet normal prosess.

Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere, noe som fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen.

Watts slet med en rekke ting, men opplyser at noe av det som plaget henne aller mest i denne fasen, var hudkløe. Særlig med tanke på skuespillerjobben, der deg er viktig med fin hud foran kamera, bød det på problemer.

Filmstjernen er opprørt på egne og andre kvinners vegne.

– Kvinner er blitt tvunget til å holde munn og skamme seg. Men faktum er at dette har vært planen for kroppen hele veien. Det er ikke noe nederlag, og heller ingen sykdom, sier hun.

I et intervju med VG i fjor snakket prinsesse Märtha Louise (50) om overgangsalder og det hun beskrev som «et tabutema».

– Jeg blir så opprørt, både på egne og alle andres vegne. Filler’n hva holder vi på med? Det er jo så viktig kunnskap, og det gjelder alle kvinner. Likevel snakkes det ikke om, sa prinsessen.

Også den svenske TV-kjendisen Ulrika Jonsson (55) fortalte i fjor om sine erfaringer rundt overgangsalder. Hun var så plaget at hun en periode engstet seg for at hun hadde demens.