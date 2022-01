SOMMERNATTENS SMIL: Mia Wasikowska og Anders Danielsen Lie i «Bergman Island».

Filmanmeldelse «Bergman Island»: Som i et speil

Parforhold i krise? Gå i Ingmar Bergmans fotspor!

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

DRAMA

«Bergman Island»

Frankrike/Belgia/Tyskland/Sverige/Mexico. 9 år. Regi: Mia Hansen-Løve

Med: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie

Fransk regissør, svensk setting, hovedrolleinnehavere fra Luxembourg (Vicky Krieps), England (Tim Roth), Australia (Mia Wasikowska) og Norge (Anders Danielsen Lie). Mia Hansen-Løves nye film er et «dobbelt» kammerspill satt til øya Fårö nordøst for Gotland – den svenske mesterregissøren Ingmar Bergmans paradis og siste hvilested.

Paret Chris (Krieps) og Anthony (Roth) ankommer en sommer, uten datteren June, begge for å jobbe med hvert sitt filmmanus. Han er et etablert navn, kjent nok til at han blir bedt om autografer. Hun er ferskere i faget, og har ikke hans selvtillit. De har det fint og trygt sammen. Men man aner at Chris drømmer om noe annet, kanskje en annen.

KVINNEDRØM: Vicky Krieps og Tim Roth i «Bergman Island».

Hvordan kombinere kreativitet og kjærlighet? Hvordan sjonglere kreativitet, tosomhet – og barn? Chris, som nok kunne tenkt seg både flere barn og et mer romantisk kjærlighetsforhold, grunner over spørsmålet.

Hun og Tony sover i den samme sengen som sto der da Bergman spilte inn «Scener fra et ekteskap» i 1973. Regissøren fikk ni barn med seks forskjellige kvinner, og rakk likevel å begå et femtitalls spillefilmer og en haug teater-oppsettinger.

Hvordan var det mulig? Fordi han var en mann, og levde i en tid da mannen – i særdeleshet «det mannlige geniet» – kunne outsource barneoppdragelsen, og med det deler av følelseslivet sitt, til kvinner. Så laget han film om det i stedet.

Først i andre halvdel av livet, i sitt siste ekteskap med Ingrid von Rosen, virket det som om Bergman fant den store, uselviske kjærligheten. Da von Rosen døde, over 10 år før ham, begynte han å tro på spøkelser, og et liv etter døden.

BERØRINGEN: Vicky Krieps og Tim Roth i «Bergman Island».

Deler av «Bergman Island» fremstår i stor grad som en turistreklame for Bergman-bransjen på Fårö (øya har tre ting å by på: røff natur, lammeskinn og svensk filmhistorie). Historien tar en vending i det Chris forteller Anthony om manuset hun skriver på, og «Bergman Island» introduserer det som blir en film-i-filmen.

I den møter vi Amy (Wasakowski), som vi tenker er Chris, og Joseph (Danielsen Lie). De har vært kjærester i to tidligere perioder i livet («en gang for tidlig, en gang for sent»), og skal nå møtes igjen i anledning et bryllup på nettopp Fårö. Blir det en tredje?

Begge har nye partnere på hver sin kant. Men er det ikke ofte tilfeldig hvem man velger å «bygge et liv» med? Finnes det en kjærlighet så stor at den varer livet ut, og til slutt manifesterer seg som et spøkelse? Én ting synes sikkert: Amy og Josephs forhold har noe som Chris savner.

EN PASJON: Anders Danielsen Lie og Mia Wasakowski i «Bergman Island».

Krieps er god som en voksen, reflektert kvinne som har beholdt kontakten med ungdommen i seg (se henne fnise under tannpussen), og det er fint å se Roth gå løs på noe annet enn gangster- og skurkeroller.

Wasakowski får sin beste rolle siden hun overbeviste «alle» om at hun var skuespillerfagets fremtid i den første sesongen av «In Treatment» i 2008, og deretter gradvis forsvant ut på sidelinjen.

Norske øyne vil trekkes mot Danielsen Lie, selvfølgelig. Han er i fin «førsteelsker-form» som Joseph, en av disse sjeldne typene som kan ommøblere andre menneskers liv ved hjelp av den mest minimale mimikk.

«Bergman Island» er ikke like god som den andre filmen han er aktuell i om dagen (langt derifra, faktisk). Men den er en interessant bagatell, ikke minst for Bergman-interesserte.