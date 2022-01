IKONISK ROLLEFIGUR: Brad Pitt i rollen som Tyler Durden i «Fight Club» fra 1999. Nå har karakteren fått en ny skjebne i Kinas versjon av filmklassikeren.

Endret slutten på «Fight Club»: − I Kina får alle en lykkelig slutt

Reglene for kultfilmen «Fight Club» er omskrevet i Kina. Der ser første regel ut til å være at myndighetene alltid vinner til slutt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

I den siste scenen av filmen fra 1999, tar skuespiller Edward Nortons rollefigur livet av sitt alter ego Tyler Durden, som er spilt av Brad Pitt. Deretter detonerer hovedpersonen flere eksplosiver som sprenger banker og kredittselskaper i lufta.

Filmen er en av 90-tallets mest omdiskuterte filmer, og stiller spørsmål ved moderne kapitalisme. Når filmen nå er blitt lansert på strømmetjenesten Tencent Video på det kinesiske internettet, har den fått en ny slutt.

Før eksplosjonene, klippes scenen over til en sort tekstplakat, som forklarer Tyler Durdens nye skjebne:

– Ved hjelp av ledetrådene gitt av Tyler, fant politiet ut av planen hans, og pågrep alle de kriminelle. Slik hindret de at bomben eksploderte. Etter rettssaken, ble Tyler sent til galehus og fikk psykologisk behandling, står det.

Han ble ifølge den nye slutten skrevet ut av sykehuset i 2012.

– Kina har lenge siktet seg inn på alt som kan sees som å forplante støtte til vold eller å styrte myndighetene, sier jusprofessor Henry Gao ved Singapore Management University til The Times.

Han mener endringene er gjort for å imøtekomme kinesiske sensurkrav.

FYSISK MEDIA: Kunder blar gjennom utvalget på en filmbutikk ved en kino i Hongkong. Også i det tidligere britiske territoriet har sensurreglene blitt strammet inn de siste årene.

– Tyler Durden er kun en fantasi. I Kina har du ikke engang frihet i din egen fantasi. Selv der må du innrette deg etter myndighetenes lover og regler, sier Gao.

Selskapet Tencent har ifølge Bloomberg ikke kommentert saken. Vice News, som meldte saken først, melder at rettighetshaverne til filmen selv sendte inn den redigerte versjonen til godkjenning.

Rettighetshaveren er et datterselskap av statseide Guangdong TV.

Forfatteren reagerer

Forfatter Chuck Palahniuk, som skrev romanen filmen er basert på, har reagert sterkt i et innlegg på Twitter.

– Dette er HELT strålende! I Kina får alle en lykkelig slutt, skriver han sarkastisk.

«FIGHT CLUB»-FORFATTER: Chuck Palahniuk ved et liveintervju på en bokmesse i New York i 2013.

– Har dere sett denne dritten? spør han, før han fortsetter:

– Tyler og gjengen ble alle pågrepet. Så flott. Jeg hadde ingen aning om dette! Rettferdighet seirer alltid. Ingenting eksploderte. Finito.

I kommentarfeltet under innlegget, spekulerer han i om de også sensurerer et bilde av en penis som er synlig i en brøkdel av et sekund, og en dildo i en annen scene.

– I de pikselerte versjonene jeg har sett av scenen, ser den ut som et blafrende rosa spøkelse på kommoden, skriver han.

Også kunstneren Ai Weiwei reagerer, og spør retorisk: «Hva ville Tyler Durden sagt?».

REAGERER: Den kinesiske kunsteren Ai Weiwei er en kjent kritiker av myndighetene. Her avbildet før en pressekonferanse ved en utstilling i Portugals hovedstad Lisboa i fjor sommer.

På sosiale medier har saken vekket mye oppmerksomhet. I USA har blant annet den republikanske senatoren Ted Cruz kommentert sensuren:

– «Fight Clubs» regel nummer to er at «vi vil gjøre og si hva enn kinesiske kommunistiske sensurinspektører sier vi skal gjøre og si, skriver Cruz, tilsynelatende bak et tykt lag sarkasme.

Utbredt praksis

«Fight Club»-sensuren er ikke som et isolert tilfelle å regne: Mange filmer må endres eller sensureres før de kan spilles i Kina, selv om det ifølge BBC er sjeldent at de gjør endringer på selve slutten.

Den siste halvtimen av Nicolas Cage-filmen «Lord of War» manglet da den ble lansert i Kina. Erstatningen var en tekstplakat som sa at hovedpersonen «tilsto alt han var siktet for», og at han ble dømt til livstid i fengsel.

PATRIOTISK: En trailer for den kinesiske dramafilmen «My country, my parents» utenfor en kino i Hongkong i oktober i fjor. Filmen ble produsert og lansert i forbindelse med årsdagen for opprettelsen av Folkerepublikken Kina.

I 2012 ble fengselsfilmen «Frihetens regn» («Shawshank Redemption») fjernet fra det kinesiske internettet, etter at en blind forsvarsadvokat klarte å flykte fra husarrest, hvor han var bevoktet av 90 vakter. Filmen handler også om en spektakulær flukt fra fengsel.

Også i fjor vekket sensurpraksisen oppmerksomhet, da en 16 år gammel episode av «The Simpsons» ble fjernet fra Disney+ i Hongkong, da strømmetjenesten ble lansert i territoriet. Episoden viste familien på reise i Kina, og hadde blant annet referanser til drap på sivile.