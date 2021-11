Filmanmeldelse «Eternals»: Et overlesset ork

Neppe den verste Marvel-filmen. Men trolig den kjedeligste.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SUPERHELTFILM

«Eternals»

USA. 12 år. Regi: Chloé Zhao

Med: Gemma Chan, Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Ma-dong Seouk

Noe av det mest deprimerende med de ti tusen superheltfilmene som er blitt laget de siste tyve årene, er talentet de har annektert, som burde vært brukt på andre, mer fornuftige ting. Haugevis av «stjerner» er blitt tygget opp og spyttet ut. Regissører også. At superheltbransjen nå har fortært Chloé Zhao føles ekstra vondt.

Zhao har inntil i dag vært mest kjent for filmer som har utmerket seg ved å være små. Deriblant «Nomadland», som hun fikk Oscar for tidligere i år. At hun nå tar skrittet fra hjemløse i den amerikanske ørkenen til intergalaktisk superhelteri til en prislapp på to hundre millioner dollar, virket absurd og interessant på papiret. Resultatet er dessverre bare absurd.

KJEDELIGE HELTER I FOLKSOM FILM: Kumal Nanjian, Lauren Ridloff, Ma Dong-seok, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Lia McHugh, Brian Tyree Henry og Barry Keoghan (fra venstre) i «Eternals».

Rett skal være rett. Zhao forsøker tappert å innføre en håndfull «nye ideer». Den mest påfallende er at ensemblet i «Eternals» er en så variert gjeng: Heltene er både kvinner og menn, store og små, de kommer i en rekke farger og fra en rekke verdenshjørner. Bra det. Men med så mange roller å bekle skulle det strengt tatt bare mangle.

«Eternals» er videre en Marvel-film der noe så menneskelig som romantikk er ment å spille en rolle. Ikke bare lever en av heltene – oppfinneren Phastos (Henry) – i et forhold med en annen mann. Vi får sannelig en forsiktig sexscene også, mellom Sersi (Chan) og Ikaris (Madden).

Visuelt sett har Zhao ønsket å ta superhelt-sjangeren ned på jorden og ut i dagslyset. Det sedvanlig CGI-klimakset i et mørkt verdensrom er i «Eternals» erstattet av en kamp på en strand på høylys dag. Også tidligere i filmen er det brukt tid og penger på å konstruere eksotiske miljøer. Mesopotamia i år 5000 før Kristus, for eksempel, og Babylon fire og et halvt tusen år senere.

SUPERHELT I ROMANSEFORVIKLINGER: Gemma Chan som Sersi i «Eternals».

Det har seg nemlig slik at Eternals – De evige, fra planeten Olympia – har oppholdt seg på jorden i syv tusen år. I sin tid sendt hit av «dommeren» Arisheim, en av De himmelske; en guddom som fremdeles er i jevnlig kontakt med Eternals-lederen Ajak (Hayek, i en rolle som passer henne dårlig), i sekvenser som får en til å tenke på gamle Macintosh-skjermsparere.

De eviges oppgave var å beskytte jorden fra de hudløse monstrene Deviants – Avvikerne – som nå er antatt utslettet. Heltene er likevel ikke blitt kalt tilbake til Olympia, sånn i tilfelle rottefelle. (Det skal etter hvert vise seg at oppdraget er mer komplekst enn De evige har ant).

Utover å avlive Avvikere er De eviges mandat tragisk begrenset. De kan bidra med teknologi til det sivilisatoriske prosjektet på jorden, men har ikke lov til å gripe inn når mennesker gjør fatalt slemme ting, som for eksempel å bruke teknologien til å drepe. (Her har de mye til felles med guddommene vi kjenner fra søndagsskolen). Ikke kunne de stoppe Thanos heller.

ALLE SUPERHELTERS MOR: Salma Hayek i «Eternals».

Andre særegenheter? Vel, de eldes ikke, og ser således like godt ut når de møtes igjen i nåtid som da de sist traff hverandre for mange hundre år siden. Ja, og så er det jo de individuelle talentene deres da:

Sersi, det nærmeste denne folksomme filmen kommer en hovedrolle, kan omdanne materie ved berøring. Makkari (Ridloff) kan springe fort. Gilgamesh (Dong-seok) er god til å mose monstertryner med bare nevene. Kingo (Nanijani) gjør et eller annet med fingrene.

Druig (Keoghan) manipulerer menneskehjerner. 12 år gamle Sprite (McHugh) kan tilsynelatende litt av hvert, men er lei seg for at å bli voksen ikke er én av dem. Hun har nemlig «voksne» følelser for Ikaris, som kan fly og skyte ild med øynene. (Det ser latterlig ut).

GAMLE RØDØYE: Richrad Madden i «Eternals».

Angelina Jolie, som krigergudinnen Thena, kan krige. I en film der alle skuespillerne yter langt under evne, skiller Jolies hovmodige karisma seg i alle fall ut: Det kantete ansiktet får henne til å se ut som et sexy utenomjordisk insekt.

«Eternals» er overlesset med utydelige karakterer med kompliserte og ofte triste personlige historier. Den er underlesset med det folk flest betaler for å se i en superheltfilm: Bråkete og barnslig moro.

«HAN MORSOMME»: Kumail Nanjiani i «Eternals».

Dialogene føles som endeløse superhelt-strategimøter, fulle av omstendelig mytologi og billig «men hva med de stakkars menneskene»-føleri. Actionsekvensene ser sjokkerende B-filmaktige ut, spesielt med tanke på den vanvittige prislappen. Filmen mangler til og med en skikkelig skurk.

«Eternals» ender opp som noe mer trist enn «bare» en mislykket og ekstraordinært langtekkelig (2 timer og 37 minutter) superheltfilm. For slik gikk det altså da en ung, lovende og «uavhengig» regissør med en ferdig modnet visjon møtte Hollywood-monsteret:

Det ble den samme gamle filmen om igjen. Bare enda mer ørkesløst kjedelig.