EKSER: Johnny Depp og Amber Heard, her i retten i Virginia i mai. Paret var gift i perioden 2015–2017.

Amber Heard har søkt om å få dommen forkastet

Amber Heard sår tvil om juryen og vil at dommen i rettssaken mot Johnny Depp skal forkastes. Hvis ikke, ønsker hun ny rettssak.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kommer frem i et 43 sider langt rettsdokument registrert i Virginia Circuit Court 1 juli, skriver Deadline og flere andre medier.

Juryen landet 1. juni på at Amber Heard (36) har ærekrenket sin eksmann Johnny Depp (59), og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp over 82 millioner kroner.

Deadline har lagt ut hele søknaden på sine nettsider. Der står det at Heards advokat Elaine Bredehoft «med respekt» har signert søknaden der det bes om at juryens dom i sin helhet må settes til side» – men at et alternativ er en helt ny rettssak.

Deler av begrunnelsen er at Heard og hennes advokater mener at juryen må granskes, og at det etter deres mening kan knyttes tvil rundt verifiseringen av ett av jurymedlemmene. De påstår at det ene medlemmet, som skal ha blitt oppgitt å være født i 1945, er født i 1970.

«Det er uklart om jurymedlem nummer 15 faktisk noen gang var innkalt for juryplikt – eller kvalifisert til å delta i panelet», heter det i dokumentene.

I søknaden omtales det også som «inkonsistent» at Depp vant i sitt søksmål mot Heard, men at hun samtidig fikk medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat – og at Depp dermed må betale henne om lagt 20 millioner kroner.

I dokumentene står det i tillegg at erstatningssummen juryen landet på til Depps fordel, «ikke baserer seg på bevis».

Samtidig trekkes hele essensen av rettssaken frem igjen – med påstander om at det ikke kan bevises at Heard bevisst gikk inn for å sverte eksmannen i den omstidte kommentaren i Washington Post – som sto i sentrum for søksmålet.

Depps advokater, Camille Vasquez og Ben Chew, har ikke kommentert Heards nye utspill. Selv er Depp på turné sammen med Jeff Beck i Europa, og i helgen opptrådte de i Oslo og Bergen.

Her blir Depp tatovert i Oslo (artikkelen fortsetter under):

For halvannen uke siden ble det for øvrig klart at Heard må betale hele erstatningskravet pluss en «rentestraff» på seks millioner kroner før hun kan anke – noe Bredehoft for lengst har kunngjort at klienten hennes kommer til å gjøre.

Skal Heard få gjennomslag for en anke, må hun overbevise ankedomstolen om at dommeren har gjort en grov feil. 36-åringen må få ankedomstolens medhold i at den seks uker lange rettssaken ikke holdt mål.

Ankedomstolen vurderer ikke fakta eller troverdigheten til vitnene. De stiller heller ikke spørsmål ved juryens bedømming av hvilke vitner som fremsto mest sannferdige.

Det er dommer Penney Azcarate som i så fall skal settes under lupen, for å finne ut om hun forsømte seg ved bevisst å utelate viktige bevis og dermed kan ha påvirket utfallet av saken.