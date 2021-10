FILMYNDLING: Renate Reinsve på den røde løperen før festpremieren for «Verdens verste menneske» i Oslo 15. oktober.

«Verdens verste menneske» er Norges Oscar-kandidat

Det ble klart på en pressekonferanse på Filmens hus i Oslo mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norsk filminstitutt har talt. «Verdens verste menneske» er Norges store håp for neste års Oscar Academy Awards.

Joachim Triers filmdrama er dermed et skritt nærmere konkurransen om verdens aller gjeveste statuett – i kategorien beste internasjonale film.

– Hvor skal vi begynne? sa en overveldet regissør Trier (47) på pressekonferansen.

– Ja, hvor skal vi begynne, sa hovedrolleinnehaver Renate Reinsve (33).

– Renate er på en måte denne filmen. Denne filmen er egentlig din, sa Trier til kollegaen – som smilende responderte med «nei».

– Jeg føler meg fantastisk privilegert sa Reinsve, som forklarte at det fortsatt holder på å gå opp for henne hvor sterk mottagelse filmen har fått.

En veldig stor overraskelse var det ikke at valget falt på «Verdens verste menneske». Filmen har allerede for lengst markert seg internasjonalt. Reinsve skrev historie da hun i juli vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle under Filmfestivalen i Cannes. Det har nemlig ingen andre gjort før henne.

– Det blir så spennende når vi nå skal ned til Los Angeles, sa Reinsve til VGTV etter kunngjøringen.

Hva slags nye jobber Rinsve har på gang i kjølvannet av suksessen, er hemmelig.

– Men jeg får lese noen fantastiske manus og snakke med regissører og produsenter. Det er fantastisk i seg selv, nøyde hun seg med å svare.

«Verdens verste menneske», som høstet en femmer på terningen av VGs anmelder, er Reinsves første hovedrolle.

Se filmtraileren her:

– Vi er enormt takknemlige og glad for responsen fra det norske folket så langt, sa Trier og siktet til kinopublikumet som har strømmet til salene de siste dagene.

«Verdens verste menneske» er Triers siste film i det som er omtalt som «Oslo-trilogien». Det er for øvrig ikke første gang en film av Trier (47) blir plukket ut. Hans «Reprise» (2006) og «Thelma» (2017) var også Norges bidrag, uten at det resulterte i Oscar-nominasjon.

Trier opplyser til VGTV at han håper de denne gangen skal lykkes.

– Det er ikke umulig, i hvert fall, sier han og viser til andre i bransjen som han sier «har trua».

Trier og Reinsve drar til USA i november for å jobbe med videre planer. Han fryder seg over at pandemirestriksjonene er lettet, og at salene nå er åpne igjen.

– Det er jo derfor vi lager film, for å møte et stort publikum.

Kjersti Moe, direktør for NFI og leder for komiteen, leste opp kunngjøringen på pressekonferansen. Hun opplyste også om at teamet bak filmen nå får 350.000 kroner i tilskudd for å promotere filmen videre. Ender de opp med nominasjon, får de 250.000 kroner til.

«Verdens verste menneske» handler om Julie, som er rundt de 30, og motvillig «bør» begynne å planlegge for resten av livet. Hun er smart, men halvstudert, og jobber i bokhandel. Hun møter tegneserieskaperen Aksel og flytter inn hos ham. Han er i 40-årene, og vil ha barn. Julie er ikke klar.

Andre navn på rollelisten er Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner og Maria Grazia Di Meo.

Ennå et stykke igjen

Selv om Norge nå har bestemt seg for bidrag, er det ikke sikkert at Norge ender opp med nominasjon. Over 90 land sender inn bidrag. Først skal Oscar-akademiet velge blant alle lands innsendte forslag, før de i desember presenterer sin foreløpige kortliste i den aktuelle kategorien.

Først på nyåret kommer den endelige nominasjonslisten.

Selve utdelingen finner sted i Los Angeles 27. mars.

«Verdens verste menneske» konkurrerte mot «Den største forbrytelsen» og «Ninjababy» om å få representere Norge.

– Alle disse tre kortlistede filmene har amerikansk distributør og vil ha premiere i USA i løpet av høsten. Dette er tre filmer den norske Oscar-komiteen mener kan ha en mulighet i konkurransen om en Oscar, lød det fra komiteens leder Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, da kortlisten ble kunngjort tidligere denne måneden.

Bransjen har sendt av gårde norske kandidater i 1957 og 1962, og de fleste år siden 1980, men kun fem filmer har endt med å bli lest opp under kategorien beste internasjonale film under Oscar-utdelingen: «Ni liv» (1957), «Veiviseren» (1987), «Søndagsengler» (1996), «Elling» (2001) og «Kon-Tiki», som er den foreløpig siste som er blitt nominert, i 2012.

Ingen norsk spillefilm har vunnet Oscar noensinne.