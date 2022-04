FILMSTJERNE: Margot Robbie, her på Oscar-gallaen i Los Angeles i 2020.

Sniktitt på Margot Robbie som Barbie

Først neste sommer får kinopublikum se Margot Robbie (31) figurere som den ikoniske dukken, men en liten smakebit er «lekket» nå.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den langbeinte, veldreide dukken har vært både populær og omstridt siden den ble lansert i 1959 av leketøysselskapet Mattel. Nå portretteres hun for aller første gang på filmlerretet, i australske Margot Robbies skikkelse.

«Barbie 21. juli 2023. Bare på kino», skriver filmselskapet Warner Bros på Instagram under et bilde av Robbie i hovedrollen – bak rattet i en rosa Chevrolet Corvette.

12 timer etter publisering har over 185.000 trykket «liker» og over 2000 har kommentert.

Robbie uttalte til pressen i 2019 – da det ble kjent at hun skulle spille Barbie – at hun mener det å leke med barbiedukker er viktig for et barns vei til selvoppdagelse.

– Barbie har gjennom seksti år bidratt til at barn har forestilt seg selv som så vel prinsesser som presidenter. Jeg er beæret over å ha fått rollen og for å produsere en film som jeg tror vil ha stor påvirkning på barn verden over, sa stjernen, kjent fra filmer som «The Suicide Squad», «Bombshell» og «Birds of Prey».

Ryan Gosling (41) skal spille Barbies kjæreste Ken. Det er ennå ikke vist noe bilde av ham i rollen.

En Barbie-film har vært planlagt i Hollywood også tidligere, da med selskapet Sony i bresjen. Amy Schumer (40) var den gangen tiltenkt hovedrollen, men måtte trekke seg fordi det kolliderte med en annen jobb.

Margot Robbie er for øvrig angivelig aktuell i den kommende «Pirates of the Caribbean»-filmen, den sjette i rekken, som er i en tidlig fase og foreløpig ikke har fått noen tittel. Ifølge filmnettstedet IMDb gjør norske Joachim Rønning (49) reprise som regissør.