Tyler Perrys Oscar-tale går viralt

Tyler Perry (51) har gått fra være hjemløs til å bli en mogul innen showbiz. Nattens vinnertale var klar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Perry, skuespiller, programleder, produsent, forfatter, regissør og produsent, ble hedret med «Jean Hersholt Humanitarian Award» under Oscar-utdelingen i Los Angeles natt til mandag.

Takketalen ble raskt en viral-hit, melder Fox News. 51-åringen fortalte på podiet hvordan han som liten gutt ble oppdratt av sin mor til avstå fra hat og fordommer.

– I denne tiden, med internett, sosiale medier, algoritmer og alle som vil at vi skal tenke på én bestemt måte, den nye 24-timers syklusen, er det mitt håp at vi alle skal lære våre barn det jeg selv ønsker å ha i minnet: Nekt å hate. Ikke hat noen.

Han fortsatte:

– Jeg nekter å hate noen fordi de er meksikaner, eller fordi de er svarte eller hvite eller LBGTQ (lesbian, gay, bisexual, trans and queer, red.anm.). Jeg nekter å hate noen fordi de er politi. Jeg nekter å hate noen fordi de er asiater.

ABC, som sender Oscar, har delt dette klippet på, Twitter:

Perrys tale kommer i en tid ladet med følelser – etter at politimannen Derek Chauvin ble dømt for drap på George Floyd, og nye demonstrasjoner etter to nye politiskytinger med fatalt utfall.

I tillegg har hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere har økt kraftig det siste året, og etter at åtte personer ble skutt og drept på tre massasjesalonger i delstaten Georgia i mars, seks av dem kvinner med asiatisk opphav, har debatten skutt fart.

Tyler Perrys eget liv høres ut som en Hollywood-film. Sent på 90-tallet strevde han med å få endene til å møte. Etter å ha blitt kastet ut av leiligheten fordi han ikke kunne betale, bodde han på gaten og i bilen i tre måneder.

I dag driver 51-åringen et eget filmstudio og donerer store til veldedighet.

Det var for øvrig Perry som åpnet hjemmet sitt for prins Harry (36) og hertuginne Meghan (39) da de flyttet til Los Angeles i fjor uten selv å ha skaffet seg en egen bolig.

