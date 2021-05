HOLLYWOOD-VETERAN: Robert Downey Jr, her avbildet i Hollywood i fjor, har mistet en nær venn og støttespiller. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Robert Downey Jr i sorg: Mistet assistenten sin i bilkrasj

Mange i Marvel-stallen sørger over tapet av Jimmy Rich – en nær venn og samarbeidspartner. Særlig Robert Downey Jr. er knust

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jimmy Rich mistet livet i en bilulykke onsdag kveld. Han ble 52 år.

Det er Downey Jr (56) selv som bekrefter den triste hendelsen på Instagram.

«Dette er ikke nyheter. Det er grusomt og sjokkerende», skriver han under et bilde av vennen og forklarer at Rich var som en bror for ham, og som en onkel for barna hans.

«Han var elsket av alle som fikk oppleve hans enestående karakter og humor», sier Downey Jr.

Rich har ifølge Deadline jobbet for Downey Jr siden 2003 og vært hans høyre hånd gjennom 22 filmproduksjoner, deriblant på alle Downeys Marvel-produksjoner – som «The Avengers».

Downey Jr takker sin avdøde venn for at han har stått ved hans side i tykt og tynt, også gjennom den tunge prosessen med narko-avvenning.

Men Downey Jr er ikke den eneste som er i sorg over 52-åringens brå død.

Flere stjernevenner fortviler

TMZ omtaler en rekke andre stjerner tilknyttet Marvel-universet, som uttrykker seg under Downeys post, deriblant Jeremy Renner:

«Wow, bror. For et grusomt tap».

Jack Black skriver: «Hjertet mitt er knust. En sånn god mann».

Mark Ruffalo presiserer også for en god mann Rich var:

«Jeg har kjent ham nesten like lenge som jeg har kjent deg, Robert. Det knuser meg å høre at Jimmy har gått over til den andre siden. Du vil bli savnet, Jimmy. Takk for at du alltid var der for så mange, og at du var så ekte. Dette er en av de triste dagene».

Josh Brolin melder: «Jeg har ikke ord. Bare tårer og takknemlighet for den gaven han var».

Chris Pratt skriver til Downey Jr.:

«Å nei! Jeg er så lei meg. Jeg ber for hans familie, og for deg og dine. Dette stinker Han var fantastisk. For en tragedie.»

Ryan Reynolds skriver også at dette er «knusende» nyheter.