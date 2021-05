SKEPTISK: Nancy Hollander (Jodie Foster) kjemper for rettferdigheten. Foto: AMAZON

Filmanmeldelse «The Mauritanian»: Kjølig fra helvete

Jodie Foster glitrer i stillestående og overfladisk sann fortelling fra amerikansk krigstortur.

Av Tor Martin Bøe

«The Mauritanian»

Amerikansk drama

Med: Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch m.fl.

Regi: Kevin MacDonald

Premiere på Amazon Prime fredag 28. mai

«Dagbok fra Guantánamo» av Mohamedou Ould Slahi kom ut i tjue land samtidig, tidlig i 2015. Det er en fortelling som gir unik førstehåndsinnsikt i USAs maktutøvelse i interneringsleiren på Guantánamo bay. Slahi forteller friskt om medfanger og voktere, og får dem til å framstå som ekte mennesker med nyanser, ikke bare «slemme» og «snille». Med et presise og overraskende fokuserte refleksjoner, tingenes tilstand tatt i betraktning. Den er mørk, og i mangel av et bedre ord, morsom.

Veldig få av disse adjektivene passer på filmen basert på samme historie.

Hvis man da ikke synes det er både mørkt og morsomt at Benedict Cumberbatch har en ganske bisarr sørstatsdialekt som aktor Stuart Couch, og gjør en av sine svakeste roller på veldig lang tid. I andre enden av denne skalaen er den sedvanlig solide Jodie Foster. Rollen hennes som forsvarsadvokaten Nancy Hollander er stødig til det selvutslettende. Mildt lent mot Clarice Starling («Nattsvermeren»), i hennes andre tolkning av en virkelig person (for de som fører regnskap var sist som Anna Leonowens i «Anna and the King» (1999).

FENGSLET: Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) knuses sakte av fengselslivet påGuantánamo bay. Foto: AMAZON

I de fleste henseender er dette altså et rettsdrama om å få Slahi frikjent. Hvilket medfører mye lesning av rettsdokumentar, gjentatte fengselsbesøk og roping i dårlig opplyste forhørsrom. Og selvsagt en advokat, som ikke nødvendigvis er overbevist om at klienten er uskyldig, men at alle har krav på rettslig bistand.

Aktor skal selvsagt gjennom en motsatt reise av forsvarsadvokaten. Fra å anklage terrorister blir han mer og mer bekymret over tingenes reelle tilstand. Møtene mellom ham og Foster er akkurat så kjølig som slikt nok har vært. Flere av dem får fram de bisarre kontrastene i konseptet Guantánamo - et åpenbart billedskjønt feriested med ølservering mot brenningene og gavebutikk med «Surf Gitmo»-kopper.

RETTSDRAMA: Teri Duncan (Shailene Woodley) og Nancy Hollander (Jodie Foster) kjemper for rettferdigheten. Foto: AMAZON

Regissør Kevin Macdonald har valgt å klippe mellom 16:9 og 4:3-format i et forsøk på å få mer «dokumentarisk effekt ut av tilbakeblikk og fengselsvold.

Det framstår etterhvert mer som et ønske om å være Danny Boyle for 25 år siden, enn å faktisk formidle smerte. Kjappe klipp, skeive vinkler og dunkel techno. Fangevoktere som forteller at de liker å tøyse med fangene, rive ut det siste kapittelet fra boka de leser.

Det virkelig smertelig her er den ekte fortellingen bak. En tvilsom arrestasjon som ble iverksatt uavhengig av amerikanske partilinjer og presidenter. En frikjennelse etter drøye åtte år, som endte i en ankesak som tok håpløse sju påfølgende år.

Det er nesten utrolig å se den virkelige Mohamedou Ould Slahi dukker opp smilende og livsglad på slutten.