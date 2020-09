KJENDISPAR: Machine Gun Kelly og Megan Fox. Foto: AFP

Machine Gun Kelly om forholdet til Megan Fox: – Forelsket for første gang

Rapperen (30) forteller at det var kjærlighet ved første blikk da han møtte Megan Fox (34) på jobb.

Nå nettopp

Musikeren, som opprinnelig heter Richard Colson Baker, snakket ut i et radiointervju med Howard Stern (66) onsdag. Følelsene som oppsto mellom Baker og Fox da de i fjor møttes under innspillingen av «Midnight in the Switchgrass, var naturligvis blant temaene.

– Jeg visste ikke hva kjærlighet var før hun og jeg fikk øyekontakt. Da var det liksom bare «Wow», betror den amerikanske rappestjernen og legger til at «jeg forelsket meg for aller første gang».

les også Slutt for «Supergirl»

Baker, som i 2017 skapte overskrifter i Norge da han fikk narkobot i Tønsberg, legger til:

– Dette var min første erfaring med å åpne meg for kjærligheten og slike ting. I utgangspunktet er jeg ikke sånn skrudd sammen at jeg trodde på at noe sånt kunne eksistere, sier han om forholdet til Hollywood-stjernen.

Megan Fox’ eksmann er knust: Bekrefter bruddet

Det har ikke gått amerikanske tabloider hus forbi at Megan Fox, best kjent fra «Transformers»-filmene, de siste månedene er blitt observert med Machine Gun Kelly. Men all oppmerksomheten fra mediene kunne musikeren gjerne vært foruten.

– Huset mitt er ikke inngjerdet, så det er et problem. Alle vet hvor jeg bor, og så kom dette merkelige vendepunktet fra å leve et ganske normalt liv den ene dagen til plutselig å ha paparazzi utenfor hjemmet mitt hver dag, sier 30-åringen – aktuell med sitt femte studioalbum «Tickets to My Downfall».

I juli lettet Fox for første gang på sløret om sin nye kjæreste, også hun i en podkast:

– Jeg visste med en gang at han er det jeg kaller for en tvillingflamme. Det føles som vi er to deler av samme sjel. Og jeg sa dette til ham nesten umiddelbart, fordi jeg følte det sånn med en gang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SEPARERT: Megan Fox og Brian Austin Green på en kjendisgalla i Los Angeles i 2014. Foto: Jonathan Leibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megan Fox er i disse dager aktuell i filmen «Think Like A Dog». I 2018 besøkte hun Norge to ganger for å spille inn en dokumentarserie for en reisekanal i USA.

Fox’ fraseparerte ektemann, skuespiller Brian Austin Green (46), sto frem i egen podkast i vår og fortalte hvor sønderknust han er over å bli forlatt, og at han ikke ser bort fra at de kan finne tilbake til hverandre. Paret var gift i ti år og har tre barn sammen.

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 24.09.20 kl. 12:30

Les også