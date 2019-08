HOLLYWOOD-KJENDIS: Danny Trejo, her på premieren til «Alita: Battle Angel» i Los Angeles i februar i år. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

«Machete»-stjernen Danny Trejo reddet barn ut av bilvrak

Danny Trejo (75) reagerte lynraskt da han så bilen snurre rundt og havne på taket.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det kunne se ut som en scene fra en av Trejos mange actionfilmer, men det var det ikke.

Trejo var onsdag øyenvitne til at to biler kolliderte i et lyskryss i Los Angeles. Den ene bilen skal ha kjørt på rødt lys og ble truffet av en annen. I den ene bilen, som endte på taket, satt en bestemor og hennes lille barnebarn. Mens bestemoren satt fastklemt i førersetet, satt guttungen i et barnesete i baksetet.

Nettstedet TMZ skriver at den fortvilte og desperate bestemoren ropte at noen måtte hjelpe med å få barnebarnet ut. Trejo forklarer at han forsøkte å ta seg inn i bilen gjennom et knust vindu, men at han ikke klarte det alene. En ung kvinne som også var vitne til ulykken, trådte til. Sammen fikk de løsnet gutten fra setet og dratt ham ut av bilvraket.

les også Ny dokumentar om Patrick Swayze: – Så fort han var alene, falt han sammen

Både Trejo og kvinnen, som sier hun heter Monica Jackson, forteller om dramatikken i et videoopptak Trejo har postet på sin Instagram (artikkelen fortsetter under posten):

75-åringen, kanskje best kjent for rollen som «Machete», forklarer at han forsøkte å berolige barnet ved å si at de måtte bruke superkreftene sine for å komme seg ut.

– Så vi begynte å rope «superkrefter!». Jeg viste gutten hvordan han skulle bruke musklene, og han svarte «muskler», forteller filmveteranen.

– Det eneste som reddet denne smårollingen, var bilsetet, forklarte Trejo til pressen etter episoden.

CNN melder at både gutten og bestemoren ble fraktet til sykehus, men ingen av dem fikk alvorlige skader.

(Artikkelen fortsetter under filmtraileren)

Den amerikanske Hollywood-stjernen, også kjent fra filmer som «Con Air»,«Halloween», «Heat», «Spy Kids», og «From Dusk Till Dawn», figurerer oftest som kjeltring og antihelt på lerretet. Etter onsdagens hendelse omtales han som en ekte helt i amerikanske medier.

– Alt godt som har hendt meg i livet, har skjedd som følge av at jeg har hjulpet en annen. Alt, sier Trejo til CNN etter den dramatiske opplevelsen.

75-åringen er en ettertraktet mann. På filmnettstedet IMDb.com står Trejo oppført med ikke mindre enn nærmere 25 kommende prosjekter.

Når han ikke jobber på et filmsett, er skuespilleren svært engasjert i arbeidet med rehabilitering av rusmisbrukere. På 60-tallet var han selv i klammeri med loven og ut og inn av fengsel. I 2011 fortalte Trejo at han hadde vært rusfri i 42 år.

Publisert: 08.08.19 kl. 14:47

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post