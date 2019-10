MODELL: Juliane Snekkestad er en ettertraktet modell. Nå kan hun også skryte av å ha vært med i storfilm. Foto: Christian Bakstad, Team Models

Juliane Snekkestad med i Hollywood-film

Både Marius Borg Høibys kjæreste Juliane Snekkestad (24) og John Carew (40) har små roller i «Maleficent: Mistress of Evil», der Angelina Jolie (44) spiller hovedrollen.

Det er norske Joachim Rønning (47) som har regissert filmen, og med på skuespillerlaget er også Elle Fanning (21) og Michelle Pfeiffer (61). Men det er altså norske ansikter å se også på lerretet i fantasy-filmen fra Disney, som har norgespremiere neste uke.

Tønsberg-kvinnen Juliane Snekkestad, som er modell og kjæresten til Marius Borg Høiby (22), figurerer i en liten birolle. Det samme gjør tidligere fotballspiller John Carew.

Begge to har postet bilder på Instagram fra torsdagens premiere i London. Snekkestad skriver at det har vært en fantastisk opplevelse å være en del av filmen, og hun skryter av «alle vakre de menneskene hun har møtt underveis».

Under har kjæresten Marius skrevet følgende hyllest: «Du er flink, du», etterfulgt av et rødt hjerte. Også regissør Rønning har postet et sort hjertesymbol. Kronprinsesse Mette-Marit (46), som på Instagram kaller seg Gullfugl, har postet tre emojis – et rødt hjerte, det norske flagget og en biceps.

John Carew har også lagt ut bilde fra den røde løperen, der han poserer med ikke navngitte kolleger. Også han har fått et sort hjerte fra regissør Rønning. De mer kjente skuespillerne Kristofer Hivju (40) og Tobias Santelmann (39) viser sin støtte ved å poste emojis av champagneflasker og flammer.

Også skuespiller Joakim Skarli (31) står oppført på rollelisten til filmen, som er en oppfølger til det første «Maleficent»-eventyret fra 2014.

Juliane Snekkestad er ikke kreditert på filmnettstedet IMDb, men både Carew og Skarli står oppført.

Det er om lag to år siden Snekkestad og kronprinsessens sønn ble et par. I januar i år kjøpte de to hus sammen i Tønsberg.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med hverken Snekkestad eller Rønning.

Joachim Rønning giftet seg nylig med den amerikanske sosietetskvinnen Amanda Hearst (35). Han har lagt ut flere bilder fra premieren fra London, der han hadde med seg både kona og døtrene han har fra et tidligere ekteskap. Regissøren, som kommer fra Sandefjord, har tidligere regissert filmer som «Bandidas», «Pirates of The Caribbean», «Kon-Tiki» og «Max Manus».

Se teaser for den nye filmen her:

