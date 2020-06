BITTER STRID: Ryan Wiik (foran) kjempet en lang, men forgjeves kamp mot Tasmin Lucia-Khan og WR Entertainment – selskapet han gründet, men som han til slutt ble kastet ut av. Foto: Frode Hansen

Morgan Kane: Rettighetene tilbake til Hallbing

Filmrettighetene til Morgan Kane-bokserien går tilbake til forfatteren Kjell Hallbings sønn etter at selskapet som forvaltet rettighetene, WR Entertainment, gikk konkurs i fjor.

Det bekrefter bobestyrer Arne Seemann Berg i en e-post til VG.

– Konkursboet har trukket den konklusjon at boet ikke ville ha rett til å overdra rettighetene, slik at disse nå ligger fullt og helt hos Hallbing, skriver Seemann Berg i e-posten.

Morgan Kane-forfatterens sønn, Kjell Ørnulv Hallbing, er svært tilfreds med å være sikret rettighetene til sin fars åndsverk.

– Etter dialog med «boet» er det konkludert med at rettighetene til utnyttelse av min fars åndsverk, som WR hadde, er tilbake hos meg og familien Hallbing, skriver Kjell Ørnulv Hallbing i en melding til VG.

WR Entertainment i Hollywood hadde i årevis arbeidet med å lage en Morgan Kane-film, men dette strandet etter en opprivende konflikt mellom gründeren av selskapet, Ryan Wiik, og den siste toppledelsen i selskapet, representert ved administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan.

Krangelen endte i flere søksmål, motsøksmål og rettssaker der Wiik blant annet ble ekskludert fra selskapet og senere dømt til å gi fra seg sine gjenværende aksjer i selskapet.

I mars i fjor ble det kjent at WR Entertainment hadde brukt alle sine likvider – opp mot 13 millioner kroner – i rettssakene mot Ryan Wiik og den tidligere administrerende direktøren James Cardwell.

Til slutt var konkursen uunngåelig, og det har vært uklart inntil denne uken om Hallbing-familien måtte se filmrettighetene gå dukken i konkursen.

– Det har vært en betydelig usikkerhet om i hvilken utstrekning konkursboet har hatt rett til å videreselge de rettigheter selskapet har hatt. Dette har hatt sammenheng med at rettighetene kan være bortfalt som følge av selskapets mislighold av avtalen med Hallbing, og som følge av de mer generelle begrensningene for overdragelse som følger av åndsverkloven, skriver bobestyrer Arne Seemann Berg til VG og legger til at granskingen av hva som har foregått nå vil fullføres i løpet av året.

På VGs spørsmål om det har vært andre interessenter til å kjøpe filmrettighetene til Morgan Kane-bokserien og hva planene nå er, svarer Kjell Ørnulv Hallbing dette:

– Det er, og har alltid vært, interesse for bruk av rettighetene. Jeg vil bruke noe tid på å vurdere videre utnyttelse av disse.

Publisert: 18.06.20 kl. 19:03

