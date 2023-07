KORTVARIG TRIUMF: Cillian Murphy i «Oppenheiemer».

Filmanmeldelse «Oppenheimer»: Enormt solid, overraskende streit

Relativt konvensjonelt, tross alt, om atombombens far.

HISTORISK DRAMA / BIOGRAFIFILM

«Oppenheimer»

USA. 12 år. Regi: Christopher Nolan

Med: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh

Vi så det i «Dunkirk» (2017) og vi ser det igjen her: Når Christopher Nolan går løs på de store verdensbegivenhetene, legger han sine mer gutteaktige interesser til side, og tar på seg voksen, formell dress.

Regissørens tre timer lange epos om «atombombens far», Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), er britens streiteste film.

Det Nolan lager, har alltid virtuose elementer – teknisk, om ikke emosjonelt. Også «Oppenheimer».

Men om man i et øyeblikk ser bort fra leken med kronologi, de elegante og aldri forvirrende hoppene frem og tilbake på tidslinjen, den oppsiktsvekkende lyddesignen og den ytterst classy kinematografien, kunne «Oppenheimer» nesten vært en «konvensjonell» biografisk film om en historisk skikkelse.

EN MANN OG HANS BABY: Cillian Murphy i «Oppenheimer».

Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ble i 1942 satt til å lede Manhattan-prosjektet – den vitenskapelige kraftanstrengelsen som skulle sørge for at amerikanerne var de første til å utvikle kjernefysiske våpen. Han lyktes, men ikke tidsnok til å bruke de nye, uant kraftfulle bombene mot tyskerne. De var japanerne som fikk unngjelde, i Hiroshima og Nagasaki i august 1945.

USA og landets ferske president, Harry S. Truman (Gary Oldman), klarte å svelge unna de moralske anfektelsene – forståelig, kanskje, etter fire år med brutal krig – og avfeide mannen som hadde hjulpet dem: «Vi tar det herfra!». Atomkappløpet var i gang.

FARLIGE FORBINDELSER: Florence Pugh og Cillian Muprhy i «Oppenheimer».

Oppenheimer, derimot, utviklet seriøse skrupler. Han begynte å ivre for nedrustning og internasjonalt samarbeid, og tok til orde mot forskningen på den enda kraftigere hydrogenbomben. Han var frittalende under Joseph McCarthys heksejakt på kommunister, som red det amerikanske samfunnet som en mare i etterkrigsårene.

«Frekkheten» ble en så stor stein i skoen for enkelte maktmennesker, at det ledet til en høring, som mest av alt tok form av en straffesak, hvori Oppenheimers fortid ble endevendt. Målet var å frata ham sikkerhetsklareringen. Det lyktes, det også.

For det var indisier. I mellomkrigstiden hadde Oppenheimer, i likhet med en rekke andre amerikanske intellektuelle, pleid en viss omgang med det kommunistiske partiet. Broren Frank, og hans kone, var medlemmer. Robert hadde gitt økonomiske bidrag til antifascistene i Spania.

Oppenheimers egen ektefelle, biologen Kitty Puening (Emily Blunt), hadde også en fortid i partiet. Det samme gjaldt en tidligere elskerinne, Jean Tatlock (Florence Pugh), som Oppenheimer traff igjen under Manhattan-prosjektet, mens hun var overvåket av FBI. Det kunne tyde på at han hadde gitt henne hemmelig informasjon, som hun igjen hadde viderebrakt til russerne?

TO GENIER FOR PRISEN AV ÉN: Tom Conti som Albert Einstein (til venstre) og Cillian Murphy i «Oppenheimer».

Nolan er som ventet interessert i det vitenskapelige som ledet frem til bomben. Det estetiske høydepunktet i filmen, sekvensen som omhandler historiens første atomprøvesprengning, er en mesterlig skildring av et tidsskille: Øyeblikket da det ble klart at mennesket nå var i stand til å selv tilintetgjøre livet på kloden.

I en film som er mer et drama enn en thriller, er dette de mest neglebitende minuttene. Norske Trond Fausa Aurvåg er ganske sentral i dem, med et titalls replikker, som mannen som inngår et veddemål ($10) med sjefen om hvorvidt bomben kom til å virke etter planen eller ikke. Ville selve atmosfæren ta fyr?

FORSVARER NORGES ÆRE: Trond Fausa Aurvåg og Lena Kristin Ellingsen på «Oppenheimer»-premiere i Paris 11. juli i år.

Men Nolan er vel så opptatt av uretten som ble begått da antikommunist-blodtåken var som tykkest – og at Oppenheimer, i en blanding av elendig samvittighet og politisk naivitet, lot den skje. «Oppenheimer» er en moralsk kompleks film til Nolan å være, og kommer med et budskap:

Nemlig at det å skremme vitenskapsfolk bort fra samfunnsdebatten og politikken, er en dårlig idé. Selv når – ja, spesielt når – de finner det maktpåliggende å advare mot sine egne gjennombrudd.

1950-TALLSMANN: Robert Downey Jr. i «Oppenheimer».

En Nolan som vil noe mer enn å bare engasjere oss i intellektuelle selskapsleker, er i seg selv forfriskende. Og filmen lykkes godt i å formidle den vanvittige tyngden det på alle måter tenkende mennesket Oppenheimer må ha båret på.

De som er av den oppfatning at Nolans filmer er pølsefester, at han er ute av stand til å skrive meningsfulle roller for kvinner, vil ikke skifte mening etter «Oppenheimer». Blunt får to gode scener. Nolan er, som alltid, mest komfortabel når det er gutta som holder hoff.

De mannlige skuespillerne er han til gjengjeld god med – Robert Downey Jr. og Matt Damon, og i særdeleshet Cillian Murphy. Sistnevnte har hatt mindre roller i Nolan-produksjoner tidligere. Nå får han muligheten til å vise oss alt han kan.

ELEGANT, ARROGANT, NEVROTISK: Cillian Muprhy i «Oppenheimer».

Det er en hel del, og mer enn nok til å vekke Oscar-akademiets interesse. Det er et lykketreff at den fysiske likheten er så slående: Det magre, lett himmelfalne ansiktet med de stikkende blå øynene. Den hengslete kroppen som utstrålte eleganse, arroganse og nevrotisisme om hverandre. Rockstjerne det ene øyeblikket. Fullstendig vissen det neste.

En god, til dels veldig god, film, endog en med noe på hjertet – «Oppenheimer» kommer til å gjøre seg godt på Nolans allerede imponerende CV.

Hvorvidt den er unik nok til å leve lenge i bevisstheten til oss som ser den, er jeg mer usikker på. Men stadig aktuell er den, dessverre.