SVIGERDATTER: Kirk Douglas og Catherine Zeta-Jones på podiet i natt. Foto: Reuters

Kirk Douglas (101) sjarmerte publikum

Publisert: 08.01.18 15:15

FILM 2018-01-08T14:15:04Z

Catherine Zeta-Jones (48) knelte ved siden av rullestolen til svigerfar Kirk Douglas (101) på Golden Globe-scenen i Los Angeles.

De to hadde æren av å dele ut pris foran den stjernespekkede forsamlingen . Ifølge People høstet det aldrende Hollywood -ikonet stående applaus fra salen.

Oppdatert ? Denne kvinnen ble historisk i natt

Selv satt Douglas i rullestol, mens hans berømte svigerdatter holdt ham i hånden. Zeta-Jones, som er er gift med Kirks sønn Michael (73), satte seg på huk ved siden av 101-åringen.

– I 1991 ble min svigerfar, denne levende Hollywood-legenden, hedret av Writer’s Guild Of America for sin innsats for å få slutt på Hollywoods svarteliste, mimret walisiske Zeta-Jones og siktet til at bransjefolk med angivelig kommunistisk tilknytning, ble nektet jobb.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Husker du ? Røpet hemmeligheten bak sin høye alder

En ydmyk og rørt Douglas skal deretter ha uttalt, knapt hørbart, at han egentlig hadde tenkt å holde en egen tale, men at han droppet det:

– Jeg kunne uansett ikke holde følge med deg, fleipet han vennlig til Zeta-Jones, hvorpå hun smilende responderte:

– Hvorfor leser vi ikke bare opp nominasjonene?

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I likhet med de andre kvinnelige gjestene stilte Catherine Zeta-Jones i sort for å markere «Time’s Up»- og «Metoo»-kampanjene , som særlig har bredt om seg i Hollywood. Også Douglas var iført kun sort.

Michael Douglas, som giftet seg med Zeta-Jones i 2000 og har to barn sammen med henne, var ikke til stede på prisutdelingen.

Minmote : Se de sortkledde stjernene her

Får kjeft : Denne kvinnen valgte rødt

Kirk Douglas har ikke jobbet siden 2008, men kan skilte med en merittliste som rommer nærmere 100 filmer. Blant de mest kjente er «Champion», «Spartacus» og «Tough Guys». Han fylte 101 år 9. desember.

Tilbakeblikk : Dynastiet Douglas

Den amerikanske Hollywood-stjernen bodde i Norge under innspillingen av «Helter i Telemark» i 1965. Han har vunnet flere Oscar-statuetter, deriblant Æres-Oscar i 1996 for 50 års innsats i bransjen.

Nysgjerrig ? Disse vant priser under Golde Globe Awards

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!