LITE SELVHØYTIDELIG: I et intervju med VG forteller Tom Hanks at han har vært med på å promotere filmer som han absolutt ikke synes var gode. Foto: Charles Sykes, NTB Scanpix

Tom Hanks til VG: – Jeg har laget noen ordentlige «kalkuner»!

Publisert: 22.01.18 17:45

FILM 2018-01-22T16:45:42Z

LONDON (VG) Hollywoodstjernen Tom Hanks (61) mener selv at noen av filmene har har spilt i er skikkelig dårlige, avslører han til VG.

Tom Hanks premiereklare film «The Post» har blitt svært godt tatt i mot av kritikerne, men når VG får et sjeldent intervju med Hollywoodikonet i forbindelse med promoteringen av filmen, røper Hanks at han mener flere av filmene har har spilt i, er ordentlig dårlige.

– Hør, jeg har laget noen ordentlige «kalkuner»! Noen filmer som dere hatet, hatet jeg, men vi lot likevel alle som om de var kjempegode og at vi elsket dem. Slik er jo den profesjonelle og sosiale kontrakten vi har mellom oss, og det er noe alle vet, sier en spøkefull Hanks i møte med VG og et knippe andre journalister rundt et bord på et fasjonabelt London-hotell.

– Luksus å kunne si «nei»

Mange internasjonale filmkritikere vil nikke samtykkende til Hanks’ selvrefleksjon. «Da Vinci-koden» ble møtt med hånlatter da den ble vist for bransjetoppene i Cannes i 2006, og oppfølgeren «Inferno» fra 2016 fikk terningkast to i VG .

Samme år ble det en treer på terningen for «Sully» . Åttitallet utmerker seg likevel som tiåret med flest filmflauser for Hanks, viser Hollywood Reporters rangering av 38 av skuespillerens produksjoner. «Det er aldri for sent, Larry Crowne» er det kanskje en grunn til at få har hørt om.

Fakta Tom Hanks ( 61) Amerikansk skuespiller, regissør og produsent.

Født 9. juli 1956 i California

Kjent for blant annet «Forrest Gump», «Saving Private Ryan», «Søvnløs i Seattle», «Castaway» og «Philadelphia».

Gift med skuespiller Rita Wilson, som han har to barn med. Hanks har også to barn fra tidligere ekteskap.

Aktuell med den historiske dramafilmen «The Post», hvor Hanks motspiller er Meryl Streep.

Hanks er takknemlig for at han nå kan velge og vrake i hva han ønsker å gjøre av produksjoner.

– Nå er jeg heldig nok til å ha kommet til det punktet hvor fremgang er synonymt med av og til å si nei. «Vær så snill å si ja til meg!» er en fase, men når du begynner å bli en inntektsbringende vare og du kan dra steder og jobbe med storartede mennesker og de betaler deg godt med penger … Helt ærlig - jeg har kunnet si nei til ting som andre mennesker ikke har luksusen å kunne si nei til, erkjenner Hollywoodstjernen, som også produserer og regisserer filmer.

Beundrer motspilleren

«The Post» er dem femte filmen Hanks lager sammen med den suksessrike regissøren Steven Spielberg, men selv for en traver som Hanks kan Hollywood fortsatt by på førstegangs-opplevelser. Aldri tidligere har Meryl Streep og Tom Hanks spilt sammen i en film. Til VG beskriver Hanks Streep som den «beste skuespilleren som noen gang har vært på film». Publikum har strømmet til kinosalene i USA for å se duoen på det store lerretet, skriver Forbes .

61-årige Hanks sier det er viktig for ham å passe på at suksessen ikke gjør han blasert.

– Med mindre du har en gnist av begjær i deg, trår du bare vann. Det jeg alltid ser etter er «det visste jeg ikke-faktoren». Jeg har vært heldig å kunne lage en del sånne filmer, reflekterer den filmaktuelle skuespilleren.