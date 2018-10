ARRESTERT: Amy Schumer blir ledet bort fra Hart Senate-bygningen på Capitol Hill natt til fredag. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amy Schumer blant flere hundre arresterte i Kavanaugh-demonstrasjon

Hollywoodstjerne Amy Schumer og hennes «I Feel Pretty»-kollega Emily Ratajkowski er blant de over 300 arresterte i demonstrasjonen mot innsettelse av Brett Kavanaugh i høyesterett.

Politiet på Capitol Hill, der flere sentatsbygninger og høyesterett ligger, opplyser ifølge Variety at de totalt arresterte 302 demonstranter i to ulike senat-bygninger.

På flere bilder og videoer fra demonstrasjonen, kan man se skuespillerne Amy Schumer og Emily Ratajkowski i rekken av mennesker politiet har stilt på rad. Ratajkowski forteller også om arrestasjonen på sin Instagram-profil.

«I dag ble jeg arrestert mens jeg demonstrerte mot nominasjonen av Brett Kavanaugh til høyesterett.», skriver hun.

Modellen og skuespilleren skriver at det å stemme inn Kavanaugh er en «beskjed til kvinner i dette landet om at de ikke teller. Jeg krever en regjering som anerkjenner, respekterer og støtter kvinner på lik linje med menn.»

Også Schumer delte bilder fra demonstrasjonen og arrestasjonen på sin Instagram.

«Dette i dag, så #ERA», skriver hun.

ERA er en forkortelse for Equal Rights Amendment som er et foreslått grunnlovstillegg som krever at ingen skal kunne få sine rettigheter innskrenket på grunnlag av kjønn.

Tusenvis av kvinner demonstrerte i Washington torsdag. «Kvinner må bli hørt» sto det på flere av plakatene de holdt fram da de marsjerte fra en domstol i hovedstaden til høyesterettsbygningen, ifølge NTB.