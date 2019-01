MÅTTE MØTE: Kevin Spacey. Foto: NTB SCANPIX

Kevin Spacey ilagt besøksforbud mot mannen som anklager ham for overgrep

Skuespilleren møtte i retten i dag. Hans advokater kjempet hardt for at han skulle få slippe.

Publisert: 07.01.19 19:24

Den prisbelønnede skuespilleren Kevin Spacey (59) var for første gang i retten mandag ettermiddag norsk tid, etter en rekke anklager som har gitt ham en utsatt posisjon i #metoo-kampanjen.

I Nantucket, Massachusetts er han siktet for å ha antastet en ung mann som var 18 da overgrepet skal ha skjedd. Anklageren er nå 21.

Spacey skal ha befølt anklagerens underliv i en bar i juli 2016.

Han svarte ikke på skyldspørsmålet under høringen, men hans advokater la inn en formell erklæring om at Spacey erklærer seg ikke skyldig etter at Spacey hadde forlatt

Påtalemyndigheten la frem krav om at skuespilleren ikke på noe vis kan kontakte mannen han skal ha antastet. Dommeren sa ja til dette.

Ifølge en rekke medier, blant dem People , har Spaceys advokater kjempet for å holde sin klient unna rettssalen.

De argumenterte med at saken allerede har gitt Spacey – som blant annet mistet jobben som hovedrolleinnehaver i serien «House Of Cards» – store mengder negativ oppmerksomhet.

Advokatene mente også at Spaceys tilstedeværelse ville høyne nivået av forutinntatt mediedekning, og følgelig senke muligheten for å få en uhildet jury i saken.

Men Spacey måtte stille, og gjorde det med et smil – og total taushet.

Han slipper imidlertid å møte neste gang. Ny rettsdato er satt til 4. mars.