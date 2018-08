I HARDT VÆR: Lindsay Lohan, her under filmfestivalen i Cannes i fjor. Foto: STEPHANE MAHE /Reuters

Lindsay Lohan legger seg flat etter avisintervju

Publisert: 13.08.18 14:39 Oppdatert: 13.08.18 14:52

Lindsay Lohan (32) angrer på det hun sa om kvinner som melder fra om #metoo-opplevelser.

Den amerikanske filmstjernen og popartisten uttalte nylig i et intervju med The Times at hun har liten forståelse for dem som forteller sine #metoo-historier . Lohan sa at hun mener kvinnene heller bør levere en skriftlig politianmeldelse, fordi «kvinner som i virkeligheten er veldig sterke, gir inntrykk av å være svake når de står frem med historier som dette».

Samtidig hevdet Lohan at flere av kvinnene som har snakket ut, er så «ukjente at man ikke vet hvem de er, og at disse kun gjør det for å få oppmerksomhet».

Utalelsen vakte mye motstand, og søndag valgte Lohan å si unnskyld til alle som føler seg støtt.

– Jeg vil på det sterkeste beklage for at jeg har såret og opprørt noen, sier Lohan til People .

Lohan fortsetter med å forklare at det hun egentlig mente å si, var at hun håper at «de få falske historiene, en håndfull sådanne, ikke demper tsunamien av viktige og heltemodige stemmer i #metoo-bevegelsen».

– Jeg har i ettertid innsett at uttalelser som den jeg ga, oppleves som sårende, og det var ikke min intensjon.

Lohan presiserer at hun har den dypeste respekt og beundring for kvinner som har vært modige ved å stå frem.

– Deres vitnemål er med på å beskytte alle som ikke selv kan snakke, og gir styrke til alle som har strevd med å bli hørt, sier stjernen.

Lohan, som bare var ti år da hun startet Hollywood -karrieren, har selv ikke opplevd historier som kvalifiserer til #metoo-merkelappen, forsikrer hun.

32-åringen holder for tiden på med innspillingen av et eget realityshow , «Lohan Beach Club», som får premiere til neste år. Hun er for øvrig aktuell i den andre sesongen av serien «Sick Note», hvor hun spiller mot blant annet «Harry Potter»-stjernen Rupert Grint .

Lohan har de siste årene imidlertid skapt større overskrifter for sine mange skandaler enn for sine meritter på filmlerretet og platelistene. Hun har vært inn og ut av retten , sonet bak murene , vært innlagt for rusavhengighet og kranglet med faren , med moren og samarbeidspartnere .

