FILMYNDLING: Megan Fox, her i san Diego i 2014. Foto: MARIO ANZUONI /Reuters

Megan Fox er i Norge

Publisert: 20.06.18 19:00

FILM 2018-06-20T17:00:51Z

Hollywood-stjernen Megan Fox (32) er i Norge for å spille inn en TV-dokumentar.

Det melder Se og Hør , som fikk et møte med den verdensberømte «Transformers»-skuespilleren på gaten i Oslo onsdag ettermiddag.

– Vi filmer en reisedokumentarserie for en reisekanal i USA. Historien vi spiller inn her handler om en kvinnelig vikingkriger som ble gravd opp fra en vikinggrav, forteller Fox til Se og Hør .

Stjernen forteller til bladet at norgesbesøket er hennes første, at hun koser seg og at hun har planer om å bli her i tre-fire dager til.

De siste årene har Fox levd mer tilbaketrukket. Hun har forklart at hun er blitt lei av sexy-stempelet .

Tilbakeblikk : Kutter ned på sexy roller

Hun holder fortsatt sammen med skuespillerektemann Brian Austin Green (44) , som hun har tre barn med, til tross for en heftig knute på tråden for noen år siden. Trolig er familien hjemme i Los Angeles.

Fox har ikke postet noe fra norgesbesøket i sosiale medier så langt.