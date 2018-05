EKSER: Harvey Weinstein og kona Georgina Chapman på Oscar-utdelingen i 2017. Foto: Mike Blake / REUTERS

Harvey Weinsteins ekskone: – Jeg gråter for barna mine

Publisert: 11.05.18 05:21

Georgina Chapman (42) snakker for første gang om skandalen rundt eksmannen, Hollywood-mogul Harvey Weinstein (66).

Mens den ene Hollywood-stjernen etter den andre har stått frem med alvorlige sexanklager mot Weinstein, har britiske Chapman forholdt seg taus. Men hun har ikke vært handlingslammet.

I kjølvannet har skuespilleren og motedesigneren tatt ut separasjon og venter på skilsmisse. Nå snakker hun ut i Vogue om sin opplevelse. Hun sier hun ikke viste seg ute på fem måneder etter at anklagene ble kjent.

– Jeg var så ydmyket og knust … at jeg … ikke syntes det var respektfullt å vise meg ute. Jeg tenkte: Hvordan kan jeg paradere rundt når alt dette skjer? Det er fremdeles veldig ferskt, veldig ferskt og sårt, forteller hun.

Paret ble gift i 2007 og har barna India (7) og daniel (4) sammen.

Gikk i terapi

Til Vogue forteller Chapman at hun har gått i terapi etter avsløringene.

– Først klarte jeg ikke, for jeg var for sjokkert. Og så følte jeg på en måte at jeg ikke fortjente det. Så innså jeg: Dette har skjedd. Jeg må forholde meg til det. Jeg må komme meg videre, sier hun.

42-åringen innrømmer at hun har vært sint.

– Det var deler av meg som var fryktelig naiv – helt opplagt veldig naiv. Jeg har stunder der jeg er rasende, og jeg har øyeblikk med forvirring, øyeblikk med vantro. Og jeg har øyeblikk der jeg gråter for barna mine. Hvordan kommer deres liv til å bli? Hva vil folk si til dem?

Ifølge Vogue gråter hun når hun sier dette. Hun forteller at barna elsker faren sin og at det nesten er uutholdelig å oppleve at de blir knust.

Chapman forsikrer at hun aldri hadde mistanke om at ektemannen oppførte seg klanderverdig overfor kvinner.

– Det er dette som gjør alt så smertefullt. Jeg trodde jeg hadde et lykkelig ekteskap. Jeg elsket livet mitt, sier hun til motemagasinet.

Designeren er en av skaperne bak motemerket Marchesa. Men denne våren har hun ikke forsøkt å kle opp noen av stjernene for de mange rød løper-anledningene.

– Med tanke på situasjonen, følte vi ikke at det passet, sier hun.

– Alle kvinnene som er blitt såret, fortjener verdighet og respekt. Jeg vil gi dem den tiden som trengs. Dette er en sørgetid, faktisk.

Blant celebritetene som selv har rukket ut en hånd til den ydmykede designeren, er Scarlett Johansson, som valgte en Marchesa-kjole på denne ukens Met-galla i New York.

Paret var gift i ti år. De kom til enighet i skilsmisseforhandlingene i januar. Hun har sikret seg omsorgen for barna og vil få utbetalt over 100 millioner kroner i oppgjør fra Weinstein.

Det var New York Times som 5. oktober i fjor slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som film-mogulen skal ha begått siden 1990. Mer enn 40 kvinner har stått frem og fortalt at de ble forulempet av Hollywood -giganten. Selv nekter han skyld.