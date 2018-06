VERDENS LYKKELIGSTE: – Vi er verdens lykkeligste, sier Richard Gere og hans tredje kone Alejandra i et intervju snart to måneder etter vielsen. Foto: AMMAR AWAD / X90085

Richard Gere gift for tredje gang

Publisert: 04.06.18 22:28

I april giftet Richard Gere (68) seg med Alejandra Silva (35). Dermed ble den spanske aktivisten filmstjernens tredje kone.

– Jeg er verdens lykkeligste mann, sier Richard Gere til Hello som også har bilder fra den lykkelige begivenheten.

De to giftet seg i en indiansk inspirert bryllupsseremoni på hans ranch like utenfor New York. Først nå har paret offentliggjort den lykkelige begivenheten, selv om det allerede i midten av april ble spekulert i at de var i ferd med å gifte seg. Ifølge spanske ABC skulle Gere og Silva vies den 5. mai.

– Hvordan kan jeg ikke være verdens lykkeligste, fortsetter Gere. Jeg er gift med en vakker, smart, følsom kvinne som er dedikert til å hjelpe andre mennesker.

Silva og Gere møttes i Italia i 2014 da Gere besøkte hotellet hun drev med sin daværende ektemann. Ett år senere, i juni 2015, ble forholdet kjent, og paret har siden den gang hatt et langdistanseforhold. Mens Gere bodde i USA var Silva bosatt i Spania. Hun har en fem år gammel sønn fra tidligere.

– Dette er som et eventyr – og jeg føler meg som verdens heldigste kvinne, sier Alejandra som også kunne fortelle at Gere overøste henne med blomster helt til hun gikk med på å gå ut med ham.

– Han skriver også sanger til meg, sier Alejandra Silva

Gere har vært gift to ganger tidligere, første gang med supermodell Cindy Crawford . Paret var gift fra 1991 til 1995. Gere giftet seg deretter med Carey Lowell. Ekteskapet med Lowel varte i ti år, paret gikk fra hverandre i 2012.