VILLE HJELPE: Ken Jeong på en pressekonferanse i forbindelse med TV- serien «Dr. Ken» i 2016. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Komiker Ken Jeong hoppet av scenen for å gi nødhjelp

Publisert: 08.05.18 05:27

Da den tidligere legen oppdaget at en kvinne i publikum hadde et illebefinnende, hoppet han ned fra scenen der han holdt stand up-show for å hjelpe henne.

En talsperson for skuespiller og komiker Ken Jeong (48) bekrefter til ABC News at Jeong og en publikummer som hadde medisinsk bakgrunn, ble ved kvinnens side til hun kom seg og nødpersonell ankom.

Det var i helgen under et show i Phoenix i Arizona en kvinne i publikummet skal ha fått et anfall.

Jeong skal ha hoppet av scenen midt i stand up-showet for å hjelpe kvinnen.

En annen publikummer, Heather Holmberg, tvitret om hendelsen:

«En kvinne fikk et illebefinnende under showet. Ken tror det er tilrop fra salen, men når folk ber om hjelp, hopper han av scenen for å hjelpe. Nødpersonell hjelp også til. Så fortsatte showet. En flott kveld! Han er elskverdig, ydmyk og veldig morsom!».

Jeong er utdannet lege og har fremdeles legelisens i California. Han slo gjennom som skuespiller som Katherine Heigls lege i «Knocked Up» i 2013, og er også kjent fra «Hangover»-filmene. Han har også hatt hovedrollen i en TV-serie der han spiller lege, «Dr. Ken».

