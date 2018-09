RIR, SYNGER OG SKYTER: Buster Scruggs, spilt av Tim Blake Nelson i «The Ballad of Buster Scruggs», Coen-brødrenes nye antologifilm. Foto: NETFLIX

Netflix brøyter seg frem i «krigen» mot kinoene

FILM 2018-09-14T16:05:17Z

VENEZIA (VG) Netflix-spillefilmer er bannlyst fra å delta under Cannes-festivalen, og møtte motstand under festivalen i Venezia. Det har ikke stoppet Coen-brødrene fra å lansere sin siste film hos strømmetjenesten.

Publisert: 14.09.18 18:05

Netflix hadde med to filmer i hovedkonkurransen i Cannes i fjor, «Okja» og «The Meyerowitz Stories». Det var ikke ukontroversielt i et Frankrike som verner om kinoopplevelsen.

Etter 2017-festivalen kan ikke lenger filmer som ikke får kinolansering i Frankrike, delta på festivalen. Det førte til at trakk Netflix alle sine filmer fra 2018-festivalen, og det som omtales som en «krig» mellom strømmetjenestene og festivalen var i gang. Reglene i Frankrike er at en film ikke kan lanseres på strømmetjenester før 36 måneder (!) etter den har gått på kino.

I Venezia har Netflix vært velkomne, selv om det også her har vært protester fra italienske filmskapere. Og det kan se ut som det er Cannes som er taperen. Anerkjente regissører som Alfonso Cuarón (Roma) og Paul Greengrass («22. July») lanserte sine filmer i Venezia. Førstnevnte gikk bort og vant den gjeveste prisen, Gulløven.

Coen-brødrene er et annet regissørpar som teamet opp med Netflix med sin nye film, episodefilmen «The Ballad Of Buster Scruggs». De peker på at det var Netflix, og ingen store Hollywood-studioer som backet deres film, som vant manusprisen i Venezia.

– Det er slikt som holder denne kunstformen i live. Jo mer jo bedre. Forskjellige lanseringsmåter er viktig. Det er sunt for bransjen. En kinolansering var viktig for oss, men Netflix ville hjelpe oss, sier brødrene ifølge Deadline.com.

Filmen vil få en kort kinolansering i USA. VG møtte tre av filmens skuespillere i Venezia. Tim Blake Nelson spiller tittelkarakteren Buster Scruggs. Han forstår ikke hvorfor noen kan mene at Netflix «dreper» kinoen og kinoopplevelsen, og påpeker at det er Netflix som sikrer kinolansering for filmen i USA.

– Flere folk vil se filmen enn ellers om det ikke hadde vært for Netflix. De lanserer filmen globalt! Men filmen blir også tilgjengelig for å se i kinoene hvis noen ønsker det i fremtiden. Og ingen vet hvordan opplevelsen av film blir i fremtiden uansett, sier han.

– Jeg tror vi vil se mange forskjellige modeller. Det blir kinoer på størrelse med dette rommet, hvor du kan leie kinoene og du og vennene dine kan se hva dere vil. Dét er en filmopplevelse. Personlig liker jeg den store kinoopplevelsen, men flere vil se «The Ballad of Buster Scruggs», uavhengig om den vises på kino eller ei, på ipad, lesebrett eller hjemme. Kinoene vil samtidig finne innovative veier for å dra folk tilbake i kinomørket.

Harry Melling spiller Harrison, en omreisende forteller uten armer og ben, i filmen. Han synes det er fantastisk at Netflix tør å satse på en film med et såpass uvanlig format, seks uavhengige novellehistorier i én film.

– Det gjelder over hele linja, de støtter så mange filmskapere som ikke ville fått sjansen andre steder, sier han og får støtte fra medspiller Bill Heck i rollen som cowboyen Billy Knapp.

– Netflix utfordret TV-paradigmet rett og slett når de begynte å lage eget innhold. Deres hovedfokus er på det kreative, mens TV tidligere - stort sett- var å lage noe så bredt slik at flest mulig kan se det og dermed få annonsører til å betale for det.