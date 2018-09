Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES/ AFP

Drew Barrymore om kokainmisbruk som barn: – Ville vært mitt største mareritt nå

Hollywoodstjernen Drew Barrymore har lenge vært åpen om at hun misbrukte narkotika fra 12-årsalderen. Nå snakker hun om sitt forhold til kokain i nytt TV-intervju.

Produsent og skuespiller Drew Barrymore (43) ble verdenskjent for rollen som Gertie i Spielbergs «E.T.» som kom i 1982, da hun var sju år gammel. Da hadde hun hatt skuespillerjobber siden hun var 11 måneder gammel.

Det å bli kjendis så tidlig mener hun ikke var heldig.

– Det er virkelig en oppskrift på katastrofe. Men likevel, det positive er at jeg ble ferdig med «dritten min» da jeg var rundt 14 – da hadde jeg hatt en midtlivskrise, vært innlagt, vært svartelistet, hadde ikke familie. På den måten fikk jeg det overstått, og fikk begynt på det å være min egen forelder – å finne ut av livet.

Barrymore forteller dette i Netflix-programmet «Norm Macdonald Has a Show» som hadde premiere fredag, melder Entertainment Tonight .

Programleder Macdonald spør henne også om hun savner kokain.

– Nei, å gud. Jeg mener, det er veldig lenge siden nå, men nei. Ingenting ville bidratt mer til å gi meg et panikkanfall eller vært et større mareritt. Jeg tok aldri hallusinogener … men jeg drikker og nyter livet og kommer meg ut av mitt eget hode. Jeg er ingen militant person når det kommer til klarhet og nærvær, men det ville vært mitt største mareritt akkurat nå.

Barrymore, som kommer fra en kjent skuespillerfamilie i Hollywood , snakker også litt om forholdet til moren Jaid. De to hadde et turbulent forhold og hun gikk rettens vei for å gjøre seg uavhengig fra henne og skuespillerfaren John Barrymore da hun var 14.

– Jeg hadde en mamma, men hun var mer som min beste venn. Det var som hun spurte: «Vil du gå på skolen og bli mobbet hele dagen, eller vil du være med på Studio 54 (en berømt nattklubb, journ. anm.)».

Drew forteller også at hun stort sett var omgitt av voksne.

– Jeg vokste ikke opp med barn rundt meg, og jeg hadde ikke besteforeldre, så jeg oppførte meg veldig rart i selskap med unge og eldre. Jeg forstod ikke hvilken aldersgruppe jeg hørte hjemme i, så jeg følte meg mye mer hjemme på nattklubber.

– Det er trist at det eksisterer denne rare alkymien når det gjelder barn som har denne typen jobb som ødelegger dem alle, og jeg er ikke noe unntak, sier hun.

Barrymore har selv to døtre – Olive (5) og Frankie (4). I selvbiografien som kom i 1990 skrev Barrymore at hun var full allerede som niåring, og prøvde sin første hasjsrøyk i en alder av 10. Hun ble sendt på avrusningsklinikk som 13-åring og forsøkte å begå selvmord året etter.