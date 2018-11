HOVEDROLLE: Rami Malek spiller Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody». Foto: Twentieth Century Fox

Kutter homo-scener fra Queen-filmen i Malaysia

Kinopublikum i Malaysia får angivelig ikke se kjærlighetsscener mellom Freddie Mercury og andre menn i den nye filmen «Bohemian Rhapsody».

Publisert: 12.11.18 16:35

Det britiske musikkmagasinet NME skriver at hele 24 minutter av filmmusikalen er blitt klippet bort. De siterer Malay Mail , som melder at nøkkelseanser i filmen, blant annet da Freddie Mercuy forteller til ungdomskjæresten Mary Austin at han er bifil, er fjernet i malaysiske kinosaler.

Også en scene der hele Queen opptrer i «drag» for innspillingen av 1984-videoen «We Want To Break Free», skal være kuttet.

Sensuren vekker oppsikt og diskuteres. På Twitter skriver kinogjengere at de som er interessert i å se filmmusikalen, bør se den i andre land. De mener det er vanskelig å forstå sammenhengen i filmen med alt det som er klippet bort. Enkelte raser mot myndighetene og sier at de gråter av sinne over at filmen er amputert.

Følgende tvitrer skriver at alle scener som inneholder homofili, glimrer med sitt fravær i filmen:

«Bohemian Rhapsody» føk rett til topps på kinolista i USA og i Norge da den hadde premiere forrige uke. VGs anmelder belønnet filmen med en treer på terningen . Han mener at filmen er «forbløffende reaksjonær»:

« Tomheten og tapet av livskvalitet har ifølge «Bohemian Rhapsody» direkte sammenheng med at Mercury ga den kvinnelige ungdomskjæresten Mary Austin (Boynton) på båten, til fordel for en serie mannlige elskere og en tiltagende utagerende livsstil. »

Filmen så dagens lys etter årevis med kaos og utsettelser . Egyptisk-amerikanske Rami Malek (36) fyller rollen som Mercury.

Malaysia er kjent for å ha strenge regler. I fjor var det filmen «Skjønnheten og udyret» som fikk et «homofilt øyeblikk» sensurert bort – noe som skapte furore. Tidligere har også popstjernene Gwen Stefani og Kylie Minogue blitt gjenstand for sensur.

VG har tidligere omtalt strikte kysseregler samt regler for øldrikking i landet.

