VENNELØS VIDEOBLOGGER: Anna Kendrick i «A Simple Favor». Foto: Peter Iovino / Nordisk Film

Filmanmeldelse «A Simple Favor»: Både artig og irriterende

FILM 2018-12-07T16:39:48Z

Gode skuespillere og godt humør. Men så blir «A Simple Favor» for fiks for sitt eget beste.

Publisert: 07.12.18 17:39 Oppdatert: 07.12.18 19:46

THRILLER

«A Simple Favor»

USA. 12 år. Regi: Paul Feig

Med: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding

4

Stephanie (Kendrick ) har en del bagasje å bære på, og er fryktelig opptatt av å fremstå som vellykket utad. Alenemammaen melder seg frivillig til alt som skal skje på skolen til sønnen, og har en videoblogg der hun kommer med kjerringråd og oppskrifter. Folk synes hun er slitsom, og hun er tilsvarende venneløs.

Emily (Lively ) er Stephanies rake motsetning. Simpelthen «too cool for school», med en fet jobb som PR-medarbeider på et motehus på Manhattan og en forfatter, Sean (Golding), til mann. Hun drikker martinier som en svamp, går alltid i stripete dresser og har kilovis med blondt hår på hodet. Emily er ensom av andre årsaker enn Stephanie. Hun vil ikke at noen skal vite noe om fortiden hennes.

De to kvinnene har ingenting felles. De møtes likevel idet Emily ber Stephanie om en enkel tjeneste – å passe sønnen Nicky en ettermiddag. Mer overraskende: De blir venner, skikkelige venner, nesten som kjærester. Slik føles det i alle for den kontaktsøkende Stephanie.

Så en dag er Emily borte. Forsvunnet. Med det skifter «A Simple Favor» tone, og går fra å være en umake par-komedie til å bli en film noir der det i perioder er uklart hvilken femme som er mest fatal.

Den sympatiske og dyktige regissøren Paul Feig («Bridesmaids », 2011; «Spy », 2015) har en spesiell interesse for kvinnehistorier og dertil hørende skuespillere. Dette demonstrerer han nok en gang i denne filmens første halvtime eller så, i sekvensene der Stephanie og Emily finner hverandre, stort sett ved å sitte og drikke i en sofa.

Manuset til Jessica Sharzer, basert på en bok av Darcey Bell, vil det imidlertid annerledes, og for raskt ender «A Simple Favor» opp som en riktignok underholdende, men også utvilsomt overkokt thriller: Gillian «Gone Girl » Flynn med satirisk glimt i øyet.

Tvistene kommer raskt så tett at filmen praktisk talt bytter sjanger hvert femte minutt – fra komedie til thriller til en slags horror og tilbake til komedie igjen. Manuset er et korthus av konstruksjoner, og de færreste av dem er spesielt interessante under den kløktige overflaten.

Anna Kendrick er en benådet komedienne, som født til å spille rollen som den snerpete Stephanie (hold utkikk etter scenen der hun synger med til en gangstarap-låt i bilen). Mer overraskende er det at Blake Lively – vår tids Farrah Fawcett – er så overbevisende som den hemmelighetsfulle Emily, en kvinne som har sett alt og blitt for blasert til å gidde å gjøre noe poeng av det.

«A Simple Favor» er dessuten en skikkelig stilig film, full av fine klær, morsomme dialoger og fransk popmusikk.

Ikke noe man trenger å renne ned kinoen for å få med seg. Men finfine greier å slå i hjel en kveld med når den en dag om ikke lenge vises på en TV-skjerm nær deg.