VINNERE: Både Sam Rockwell og Frances McDormand vant priser for rollene sine i «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». Foto: Merrick Morton / TT / NTB Scanpix

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» fikk flest BAFTA-priser

Publisert: 19.02.18 09:34

FILM 2018-02-19T08:34:34Z

På britenes Oscar-utdeling var det «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» som ble den største vinneren.

Den britiske filmfesten BAFTA gikk av stabelen søndag kveld, der «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» ble den mestvinnende filmen . Foruten at Frances McDormand fikk pris for Beste kvinnelige hovedrolle og Sam Rockwell stakk av med pris for Beste mannlige birolle, vant filmen også den høythengende prisen Beste film.

«The Shape of Water», som vant stort på Golden Globe og er nominert til flest Oscar-priser, ble avspist med tre priser. Men Guillermo del Toro fikk med seg prisen for Beste regi. Den filmen har norgespremiere førstkommende fredag.

Blant andre vinnere var Gary Oldman for hovedrollen som Winston Churchill i «Darkest Hour» og Allison Janney for birollen i «I, Tonya».

Neste store prisutdeling i filmverdenen er Oscarutdelingen som avholdes 4. mars.