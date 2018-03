KONTROVERSIELL: Denne Harvey Weinstein-kopien har inntatt Hollywood. Hunden er ikke en del av anretningen, men stjal en sitteplass i solen. Foto: Damian Dovarganes / AP

Frekk Harvey Weinstein-statue utenfor Oscar-lokalet

Publisert: 02.03.18 14:01 Oppdatert: 02.03.18 14:12

2018-03-02

En stor gullstatue av den voldtektsanklagede Hollywood-produsenten sittende i silkepysj på en «casting couch», vekker oppsikt tre dager før den store filmgallaen.

Normalt ville prisbelønte Harvey Weinstein (65) i disse dager ha forberedt seg på å feste med resten av filmeliten under årets største filmprisutdeling i Hollywood søndag.

I stedet kommer han til å glimre med sitt fravær – som følge av de siste månedenes intense mediekjør med beskyldninger om voldtekt, overgrep og trakassering over flere tiår.

Men om Winstein ikke selv skal kaste glans under Oscar -gallaen, sitter en gullstatue av 65-åringen og skinner i solen utenfor Dolby Theatre i Los Angeles.

En anonym gatekunstner som kaller seg Plastic Jesus har i to måneder jobbet med statuen. Kunstverket har sett dagens lys takket være donasjoner, skriver BBC .

Weinstein-kopien er i naturtro størrelse og er iført det som skal forestille en silkeslåbråk – noe flere av anklagerne skal ha fortalt at han bruker. I hendene, over skrittet, holder han en struttende Oscar-statue, et symbol som ikke er til å ta feil av.

I tillegg sitter produsenten på en sjeselong, eller såkalt «casting couch», et uttrykk som betyr at skuespillere får tilbud eller blir presset til å ligge seg til roller.

Weinstein har nektet for alle beskyldninger mot ham.

Kunstverket er plassert på Hollywood Walk of Fame-gaten som er overstrødd med stjerner til ære for levende og døde celebriteter. Sofaen med gull-Weinstein står rett bak stjernen til Elvis Presley.

