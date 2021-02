HOLLYWOOD-IKON: Salma Hayek, her på en filmpremiere i Toronto i 2018. Foto: Cary Penny / GETTY IMAGES

Salma Hayek om Harvey Weinstein: − Hadde fortrengt det

Filmstjernen Salma Hayek (54) trodde hun hadde lagt traumene rundt Harvey Weinstein (68) bak seg.

Hayek, for tiden aktuell med filmen «Bliss», forteller til avisen London Evening Standard at det har vært tungt å følge opprullingen rundt den nå voldtektsdømte Hollywood-produsenten.

– Det overraskende er at jeg trodde jeg var helbredet. Men så kom alt opp igjen, og jeg innså at jeg ikke var det. Jeg hadde fortrengt det.

Meksikanske Hayek er blant de mange kjendiskvinnene som sier de har blitt trakassert og misbrukt av Weinstein.

– Jeg bare tilpasset meg og gikk videre. En slags helbredelse var det jo, for dette hindret meg ikke i å vokse. Men det var veldig smertefullt lenge, innrømmer den prisbelønte skuespilleren.

Snart 20 år siden

Det var Weinstein som i 2002 oppfylte Hayeks mangeårige drøm om å få produsere og spille hovedrollen som Frida Kahlo i filmen «Frida».

Filmen ble en kassasuksess med flere Oscar-nominasjoner, men i kulissene skal det ha utartet til et mareritt for Hayek, som tidligere hadde sett så opp til Weinstein.

– Jeg ante ikke at det var så mange andre kvinner der ute som var utsatt for det samme, og at omfanget var så enormt. Det var et stort sjokk for meg, sier 54-åringen til den britiske avisen.

– Men det faktum at vi alle aksjonerte i fellesskap, innebar ekte helbredelse. Jeg har levd med dette lenge nok. Nå kan jeg distansere meg fra det.

– Et monster

Det vakte stor oppmerksomhet da Hayek fortalte sin historie da metoo-kampanjen rullet opp sent i 2017.

«Harvey Weinstein var en lidenskapelig filmentusiast, en som torde å ta sjanser, et stort talent innen film, en kjærlig far – og et monster. I mange år var han mitt monster, skrev Hayek i et langt og utbroderende avisinnlegg i New York Times.

Hayek beskrev det hun omtalte som «absurde krav». Weinstein kunne angivelig ringe henne midt på natten for å få henne til å sparke manageren sin.

«Og han dro meg bokstavelig talt ut fra åpningsgallaen under filmfestivalen i Venezia, der jeg skulle hedres for «Frida», for at jeg i stedet skulle feste privat med ham og andre kvinner. Jeg trodde de var modeller, men fikk senere vite at de var luksusprostituerte», skrev Hayek.

Etter at innlegget ble publisert gikk Weinstein via sin talsperson ut i Entertainment Weekly og tok avstand fra påstandene:

– Sex-beskyldningene fra Hayek medfører ikke riktighet, lød det Hollywood-mogulen, som i fjor ble dømt til 23 års fengsel.

