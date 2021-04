HOLLYWOOD-STJERNE: Gal Gadot, her under fjorårets Oscar-nachspiel. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Gal Gadot kuttet av seg fingertuppen

«Wonder Woman»-skuespiller Gal Gadot (35) hadde fått litt for mye å drikke.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Gal Gadot betror i et videointervju med Jimmy Kimmel på «Jimmy Kimmel Live» at hun har fått varig mén etter et uhell på kjøkkenet.

Når hun snakker om livet under coronapandemien, forklarer den israelske filmstjernen at de vanlige rutinene tidlig skled litt ut.

– Jeg lagde mye mat. For mye mat. Antageligvis drakk jeg for mye også. Du vet, i starten av pandemien da man startet å drikke mimosa, sangria eller hva det måtte være kl. 11 på formiddagen, sier 35-åringen, for tiden aktuell i «Wonder Woman 1984».

Det var nettopp det Gadot hadde gjort den dagen hun bestemte å lage seg en kålsalat.

– Så jeg begynte å kutte opp ting, og jeg endte med å kutte fingertuppen min helt av, opplyser hun.

Kastet den

Hun ropte på ektemannen Yaron Varsano (46), men han skal ikke ha vært til mye hjelp.

– Han gikk bort til benken og tok opp fingertuppen. Men så ble han så kvalm at han kastet den i søppelet, forteller Gadot.

Noen tur til sykehuset ble det ikke.

– Fingertuppen lå i søppelet, så det var ikke noe å sy på, forteller skuespilleren, som legger til at hun ikke har noen følelse i det som er igjen av tuppen av fingeren.

– Jeg venter på at den skal komme tilbake, men det skjer ikke, sier hun.

I disse dager blir det ikke noe alkohol på Gadot, som er gravid med parets tredje barn. Hun har allerede røpet at de venter en datter.

