Filmanmeldelse «Antebellum»: Når alvor blir tøys

Det er ikke gitt at spøkelseshistorier er den beste måten å lære om historien på.

THRILLER/DRAMA

«Antebellum»

USA. 15 år. Regi: Gerard Bush og Christopher Renz

Med: Janelle Monáe, Jena Malone, Jack Huston, Gabourney Sidibe

Vi skal se 40 minutter med stygg sadisme før «Antebellum» serverer oss sin M. Night Shyamalan-aktige tvist.

Vi er på en bomullsplantasje i det amerikanske sør like før eller under borgerkrigen (derav filmtittelen), der de svarte arbeiderne tortureres av hvite menn med bart og konføderasjonsuniformer. Lidelsene er fryktelig å bevitne.

Vi ser dem gjennom øynene til den unge kvinnen Eden (Monáe). Hun er intellektuelt ressurssterk, har lært seg å gå på de plankene i skuret som ikke lager lyd – og hun planlegger å rømme. Men først skal hun brennmerkes og voldtas.

LIDELSENS ANSIKT: Janelle Monáe som slaven Eden i «Antebellum». Foto: Matt Kennedy / Lionsgate / Nordisk Film Distribusjon

Så ringer alarmen. Det er en ... mobilalarm? Veronica (også Monáe) våkner opp i Georgetown i Washington DC med mann og ett barn i sengen. Hun er en akademiker som har skrevet en bok som tjener som et «veikart til revolusjon for historisk marginaliserte mennesker».

Hun skal på en konferanse for viktige folk, og senere ut med venninnene. Men noe er veldig underlig – for henne som for oss. Spor fra fortiden forfølger henne gjennom dagen. Den stadige rasismen hun må føle på, er nå én sak. Den er hun vant til å takle. Men det er andre, mer håndfaste ting også. Ting fra epoken da de første 40 minuttene av «Antebellum» utspilte seg.

I NÅTID, MEN HJEMSØKT AV FORTIDEN: Janelle Monáe og London Boyce i «Antebellum». Foto: Matt Kennedy / Nordisk Film Distribusjon

Lenge før det viser seg at «Antebellum» har et meget konkret sluttpoeng – jeg skal ikke røpe det her – vil det være klart for de fleste at filmen i mer overordnet forstand handler om hvordan USAs arvesynd hjemsøker nasjonens nåtid (tittelsekvensen siterer William Faulkner: «Fortiden er aldri død. Fortiden er ikke engang fortid»).

Det er et super-dagsaktuelt tema, som «Antebellum» bruker lang tid og mye krefter på å sløse bort med tredjerangs spøkerier og en i overkant «interessert» dveling ved slaveriets sadisme.

SØSTERSKAP BLANT SLAVER: Kiersey Clemsons (til venstre) og Janelle Monáe i «Antebellum». Foto: Matt Kennedy / Nordisk Film Distribusjon

Selvsagt er det lov å bruke sterke virkemidler for å fortelle oss noe viktig. Men da må man kunne rettferdiggjøre den sterke kosten.

Det evner overhodet ikke «Antebellum», som ender opp som en slags blanding av dårlig skrekkfilm og verre skolefjernsyn. En film som reduserer sitt alvorlige ærend til tøys. Det gir en viss tilfredsstillelse å se drittsekkene brenne i filmens klimaks. Det er også alt.

Det er dessuten trist å se musikeren Monáe, så enormt karismatisk i de simultane dramadebutene «Moonlight» og «Hidden Figures» (begge 2016), kave med det pinefullt konstruerte manuset.

Publisert: 09.10.20 kl. 08:23

