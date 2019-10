FILMVETERAN: Dame Emma Thompson, her avbildet på et arrangement i London i vår. Foto: Ian West / PA Wire

Kelner ba om bilde med Emma Thompson – ble suspendert

Filmstjernen Emma Thompson (60) sa nei da mannen ba om bilde. Nå prøver hun likevel å redde ham fra å miste jobben.

Nå nettopp







Thompson, kjent fra filmklassikere som «Love Actually», «Nanny McPhee» og «Children Act», var ute og spiste med venner på en fasjonable restauranten Brown på Mayfair Hotel i London i forrige uke da en angivelig pinlig episode inntraff.

En eldre mannlig servitør skal ifølge The Times ha blitt så begeistret da han så den verdensberømte skuespilleren at han ikke klarte å la være å be om å bli avbildet med henne.

Strenge regler

Den ikke navngitte mannen skal ha gått bort til bordet og spurte en mann i Thompsons følge om han kunne ta bildet av seg og stjernen sammen.

Mannen skal imidlertid ikke ha rukket å svare før Thompson selv ga kelneren avslag, med den begrunnelsen at hun ikke ønsket å forstyrre de andre hun spiste med.

Tilbakeblikk: Møtt med buing og applaus

Episoden gikk imidlertid ikke restaurantledelsen hus forbi, og den ivrige servitøren ble suspendert på ubestemt tid.

– Vi har strenge regler når det gjelder å respektere gjestenes privatliv, og det gjelder alle våre ansatte, sier restauranteieren til den britiske avisen.

les også Trekker seg fra film i protest

Da The Times kontaktet Thompson for en kommentar, skal hun imidlertid ha blitt så oppskjørtet over servitørens skjebne at hun sporenstreks ringt til hotellet med et sterkt ønske fra hennes side om å oppheve suspensjonen.

Om vedkommende nå er tilbake på jobb igjen, er uvisst.

– Hensynet til både gjester og ansatte gjør at vi ikke kan kommentere denne saken ytterligere, sider hotelldirektør Stuart Johnson til BBC News.

les også Hun skal spille Priscilla Presley

Thompson uttalte til The Belfast Telegraph for fem år siden at hun aldri vil la seg overtale til å stille opp på selfie med en fan.

– Det kunne jeg ikke drømme om. Gode Gud. Det er å ta narsissisme til ekstreme høyder. Få dere et liv, alle sammen,

les også Emma Thompson flørtet med prins William

Thompson ble i fjor hedret med den prestisjetunge utmerkelsen Dame Commander fra Den britiske imperieordenen, en av de høyeste gradene en brite kan smykke seg med.

60-åringen er aktuell i den kommende filmen «Last Christmas», som kommer på norske kinolerreter 8. november.

Publisert: 29.10.19 kl. 18:28







Mer om