HJELM: Hodebeskyttelse er viktig, uansett hvor man er i universet. Foto: MARVEL/DISNEY

Filmanmeldelse «Avengers: Endgame»: Den sterkeste Avengers

Den siste Avengers viser seg å også være den beste.

FANTASY/ACTION: Avengers: Endgame

USA, 12 år

MED: Brie Larson, Scarlett Johansson, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Josh Brolin, Robert Downey Jr. m.fl.

REGI: Anthony og Joe Russo

Elleve år inn i Marvels filmunivers kan man lett bli utmattet av superheltbalubaet til produsent Kevin Feige. Denne tjueandre filmen er avrundingen på en føljetong som ender i nytt fra Spider-Man i juli, elleve år etter starten. En serie der ikke alt har vært like interessant, med flere grep som har fremstått fremtvungne for den store historiens skyld – og inntekter på nærmere 154 milliarder kroner.

Det betyr ikke at det for det meste har vært ganske gøy.

Likevel er «Avengers: Endgame» primært for de av oss som fremdeles har oversikten. Man kan ramle inn på kino uten et påbegynt bachelorstudium i Marvel. Det er ikke å anbefale. Den kan like gjerne sees på som en ekstremt påkostet og forenende sesongavslutning på en TV-serie.

Produksjonen har hatt et hemmelighold som overgår Apple, noe som imponerende nok har skapt en nerve historien fortjener. Selv med gryende «superhelt-fatigue» (minst fire filmer på kino akkurat nå er basert på ulike supre univers) føles faktisk en viss forventning til hvordan Avengers skal håndtere katastrofen som avsluttet «Infinity War».

LEI: Thor (Chris Hemsworth) er lei av å vente på å få se «Avengers: Endgame» Foto: MARVEL/DISNEY

«Endgame» starter i etterdønningene av denne. Halve universet er eliminert av steinsamleren Thanos (fremdeles imponerende håndtert av Josh Brolin) i hans higen etter universell balanse. Utover det åpenbare, at «Endgame» skal prøve å snu dette ufattelig tragiske fra sist, skal ikke handlingen på noen måte spoilers i denne teksten. Men den er allerede i åpningen nær, personlig og menneskelig på et vis man tidligere har prøvd, men ikke helt har mestret.

Historien brettes ut, tross sin kompleksitet, enda mindre heseblesende enn forløperen. Delvis på grunn av at det bare er halvparten så mange personer å holde styr på, men også fordi den har en tragisk grunnposisjon. Og fordi man har fått lov til å ha maksimalt med tid å breie seg på. I tre timer til endes skinner effekter, men ikke minst skuespillere. Spesielt Robert Downey Jr. gjør en av sine beste og mest nyanserte tolkninger i Iron Man-rollen. Men også Chris-ene Evans (Captain America) og Hemsworth (Thor) gir rollene sine mer dybde.

FUGLESKREMSEL: Selv om man har utryddet halve universet, betyr ikke det at man får ha avlingen sin i fred. Foto: MARVEL/DISNEY

Regissørbrødrene Russo skaper dessuten rom for at War Machine (Don Cheadle) får lov til å være overraskende vittig – og gir Nebula (Karen Gillan) betydelig mer å spille på.

Handlingen balanserer mellom å være morsom, smart og sentimental. Spenningen baserer seg nok en gang på noen usannsynlige og mindre utrolige tilfeldigheter, men det mest utrolige er at helheten føles særdeles lite langhalmet. Selv med spilletid som går langt utover det enkelte tissetrengte anmeldere på pressevisningen var forberedt på. Og ja, de som har snust i teoriene som har vært spunnet opp på Reddit og YouTube vil bli overrasket og overrumplet. Dette er en tilfredsstillende, rørende og på alle måter sannsynlig oppsummering av et elleve år gammelt filmunivers.

Så lenge man aksepterer at hovedfienden er en lilla kjempe og at en av heltene er best som grønn.

Publisert: 24.04.19 kl. 01:05