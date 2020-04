HOLLYWOOD-VETERAN: Drew Barrymore, her på en tilstelning i New York i oktober i fjor. Foto: Evan Agostini / Invision

Drew Barrymore om hjemmekarantene: – Gråt hver dag

Filmstjernen (45) åpner opp om hvor vanskelig det har vært å kombinere hjemmeskole for barna med alt det andre i hverdagen.

I likhet med mødre og fedre verden over har Drew Barrymore måttet holde barna hjemme fra skolen for å bremse spredningen av coronaviruset.

45-åringen, som bor alene med to døtre på syv og fem år, trodde imidlertid at det skulle bli enklere enn det i virkeligheten er.

I et intervju med NBC-reporter Savannah Guthrie betror Barrymore at hun aldri har levd i et så stort kaos før, og at det ikke er snakk om «gode og dårlige dager, men gode og dårlige timer».

– Den første uken var jeg helt ærlig talt handlingslammet. Jeg ville ikke vise meg på sosiale medier en gang, forklarer stjernen i TV-intervjuet.

Tobarnsmoren har forsøkt å innføre rutiner for å gjøre dagene lettere, som å sysselsette barna med brettspill, planting av frø og andre morsomme oppgaver. Det aller mest utfordrende har vært å steppe inn som lærer.

– Alt gikk rett vest, sier hun om de tre første ukene med hjemmeskole.

– Jeg gråt hver dag, forteller hun om det å være både lærer, mamma, oppdrager og forsørger.

Barrymore driver egen business og er produsent for flere serier.

– Jeg har tenkt «Herregud, lærerne har jo også egne barn. Overlever de fordi de kan gå ut av huset og jobbe med andre unger? Har de hatt sine egne barn i klasserommet? Hvordan får de det til?», spør Barrymore – inntil i fjor aktuell i Netflix-serien «Santa Clarita Diet».

Barrymore, som selv fremstår som proppfull av selvironi via Instagram, innrømmer at det er skremmende tider, og at det kan provosere henne å se at andre tilsynelatende takler hverdagen.

– Man ser folk i sosiale medier sette opp lister med oppgaver, og man liksom bare ..., sier hun og lager glefselyder og grimaser.

Midt i alle utfordringene har imidlertid Barrymore bestemt seg for å starte blogg. Nå føler hun nemlig at hun er i ferd med å få grepet på ting.

– Man finner en måte. Vi er jo tilpasningsdyktige, ler hun.

Barrymore har barna med eksmannen Will Kopelman (41).

Skuespillerparet var gift i underkant av fire år, og barna var tre og ett år gamle da foreldrene brøt opp. Det var hun som søkte om skilsmisse, og etter kun tre uker var de formelt skilt.

Skilsmissen var den tredje i rekken for Barrymore, som tidligere har vært gift med komiker Tom Green og bartender Jeremy Thomas.

Barrymore slo gjennom i Hollywood som syvåring i filmen «E.T». Hun har siden markert seg i filmer som «Charlie's Angels», «He's Just Not That Into You» og «Music and Lyrics».

Publisert: 15.04.20 kl. 14:59

