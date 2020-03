VENTER BARN: – Midt i alt som skjer er vi både lykkelige og svært takknemlige for at vi snart skal bli en familie på seks, skriver Eniko Hart på Instagram. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Kevin Hart skal bli pappa igjen

Komikeren (40) og kona Eniko (35) skal bli foreldre igjen. Fra før av har paret sønnen Kenzo Kash (2) sammen.

Det var People som først omtalte denne nyheten etter at Eniko Hart selv hadde postet en oppdatering på sin Instagram-konto.

– Midt i alt som skjer er vi både lykkelige og svært takknemlige for at vi snart skal bli en familie på seks, skriver Eniko Hart.

Fra før av har Kevin Hart Kevin datteren Heaven (15) og sønnen Hendrix (12) med ekskona Torrei Hart.

Allerede i et intervju med People i 2018 fortalte Kevin Hart at Eniko hadde lyst på et barn til. Uten at han bare var begeistret for det. Paret giftet seg i 2016.

– Jeg kommer ikke til å skifte bleier – men alt annet gjør jeg gjerne, sa han den gangen.

Kevin Hart har en lang rekke filmroller bak seg, og har hatt en rekke stand up-turneer, inkludert i Norge. Han har også regissert og produsert en rekke TV-serier og filmer.

I fjor skapte det bølger da Kevin Hart først ble offentliggjort som Oscar-vert, og deretter trakk seg etter at det kom klager på gamle Twitter-meldinger som angivelig var homofobe, som komikeren tidligere beklaget. Oscar-showet endte med å gå av stabelen uten programleder.

Men Hart fikk enda mer oppmerksomhet da han i fjor høst var involvert i en alvorlig bilulykke. Både han og sjåføren som kjørte bilen fikk alvorlige og omfattende ryggskader etter at bilen deres kjørte av veien i Los Angeles.

I et intervju med magasinet Mens Health med Kevin Hart og kona, forteller Eniko om hvordan denne bilulykken har preget ektemannen etterpå.

– Han er blitt mye mer til stede etter ulykken, mer opptatt av familien, sier Eniko.

Publisert: 25.03.20 kl. 13:22

