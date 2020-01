INNKASSERTE: Jennifer Lopez og Constance Wu i «Hustlers», regissert av Lorene Scafaria. Foto: Barbara Nitke / SF Studios

Kvinner bak flere kassasuksesser i 2019

Regissører som er kvinner sto for en større andel av de mest innbringende filmene i 2019 enn noen gang tidligere registrert.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det Annenberg Inclusion Initiative ved University of Southern California som står bak den ferske undersøkelsen. Det høres kanskje lite ut: Regissører som også er kvinner sto for 12 av de 100 mest innbringende filmene i 2019. Totalt sto kvinnelige regissører for 10,6 prosent av årets 1300 mest innbringende filmer. Det er den høyeste andelen registrert siden 2008, da andelen var 8 prosent, og den høyeste noensinne siden registreringen startet.

– Dette er første gangen på 13 år vi har sett en endring i ansettelsespraksisen for kvinnelige regissører. En grunn for denne økningen i 2019 som er verdt å merke seg, var at Universal Pictures hadde fem filmer med kvinner som regissører blant topp-100. Likevel trengs mye mer fremgang før vi når likhet for kvinner bak kameraet, sier forsker Stacy L. Smith, som står bak undersøkelsen, til Deadline.

Kvinnen som sto for den mest innbringende filmen i 2019, er Jennifer Lee, som var medregissør på «Frost 2». Den rakk å spille inn 1,13 milliarder dollar på verdensbasis i fjor, ifølge kinodatabasen Box Office Mojo.

REGISSØRER: F.v: Lulu Wang regisserte «The Farewell», Greta Gerwig regisserte «Little Women», Lorene Scafaria regisserte «Hustlers» og Melina Matsoukas regisserte «Queen & Slim» som kom i 2019. Foto: AP

«Hustlers» med Jennifer Lopez ble regissert av Lorene Scafaria og nådde 157 millioner dollar på verdensbasis. Den ligger på 44. plass for 2019. Greta Gerwigs nyinnspilling av «Little Women» hadde premiere forrige uke i USA og rakk å spille inn 29 millioner dollar på sine fem første dager på kino.

Studien viser også at det fremdeles er lite mangfold blant filmregissører i Hollywood. Kun fire ikke-hvite kvinner regisserte en film i topp-100.

– Under én prosent av alle regissører de siste 13 årene var ikke-hvite kvinner, sier Smith.

– Selv om 2019 er et merkeår for kvinner, kan vi ikke si det er reell endring før alle kvinner har tilgang og mulighet til å jobbe på et slikt nivå, fortsetter hun.

Publisert: 03.01.20 kl. 05:41

