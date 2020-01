EKS-PAR: Irina Shayk og Bradley Cooper på Oscar-gallaen i 2018. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Irina Shayk takknemlig for tiden med Bradley Cooper

Supermodellen Irina Shayk (34) innrømmer at det er krevende å være alenemor for parets to år gamle datter.

Filmstjernen Bradley Cooper (45) og Shayk hadde vært kjærester i fire år da de i fjor sommer avsluttet forholdet – kort etter at Cooper hadde gjort stor suksess med filmen «A Star Is Born».

Shayk er kjent for å holde detaljer om privatlivet tett til brystet, men i kommende utgave av britiske Vogue, delvis gjengitt av Fox News, letter hun på sløret.

– Det er vel sånn i alle gode forhold at man viser seg både på sitt beste og verste. Det ligger i menneskets natur. Men to bra mennesker utgjør ikke nødvendigvis et godt par, sier den russiskfødte modellen.

Hun viser ingen tegn til bitterhet.

– Jeg tror vi var veldig heldige som fikk oppleve det vi gjorde sammen. Livet uten B er noe helt nytt, forklarer Shayk.

Tøffe dager

I 2018 ble den russiskfødte modellen mamma for første gang, da hun og Cooper fikk en datter. De skal etter bruddet ha blitt enige om delt foreldrerett. Shayk og Cooper skal også ha kommet frem til at det beste for barnet er at de begge har sin faste base i New York, selv om de tilbringer mye tid i Los Angeles.

Shayk innrømmer at den nye livssituasjonen er utfordrende.

– Det er vanskelig å finne balansen mellom å være alenemamma og en utearbeidende forsørger. Tro meg, noen dager våkner jeg og tenker: Herregud, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg faller helt fra hverandre, betror hun i bladintervjuet.

STJERNE: Irina Shayk, her på catwalken i Milano i fjor høst, er blant verdens mest populære modeller. Foto: DANIEL DAL ZENNARO / ANSA

Så snart Cooper dukket opp på lerretet i «A Star Is Born», hans aller første egenregisserte film, startet intense spekulasjoner om søt musikk også utenfor filmsettet mellom ham og motspiller Lady Gaga (33). Lady Gaga presiserte imidlertid at de to bare er gode venner.

– Jeg er en kunstner, og jeg går ut fra at Bradley og jeg gjorde en god jobb. Vi lurte dere, sa popstjernen da hun besøkte talkshowet til Jimmy Kimmel etter at hun og Cooper hadde trollbundet publikum og seerne under fjorårets Oscar-galla med særdeles romantisk fremføring av filmlåten «Shallow».

Cooper har tidligere vært sammen med kjente skuespillerkvinner som Renée Zellweger (51) og Zoe Saldana (41). Han var også gift med TV-stjernen Jennifer Esposito (47) i ett år, mellom 2006 og 2007. Shayk på sin side var tidligere kjæreste med fotballstjernen Cristiano Ronaldo (34).

Publisert: 28.01.20 kl. 09:40

