RYAN GOSLING: Skuespilleren blir å se i hovedrollen som tidligere CIA-agent og leiemorder Court Gentry i «The Grey Man». Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Ryan Gosling spiller mot Chris Evans Netflix’ dyreste film

Den første filmen i Netflix’ nye agentfilm-satsing har en prislapp på 200 millioner dollar, sammenlignes med filmene om James Bond og regisseres av skaperne bak «Avengers».

Nå nettopp

Hollywood-hunken Ryan Gosling (39) forbereder seg til å kjempe mot Chris Evans (39) i Netflix nye thriller «The Grey Man». Det melder det amerikanske filmnettstedet Deadline.

Ifølge Deadline er det skaperne bak kassasuksessen «Avengers: Endgame» som skal regissere filmen. «The Grey Man» har et budsjett på 200 millioner dollar, noe som gjør den til Netflix’ dyreste filmprosjekt noensinne.

Filmen er planlagt som en del av en helt ny franchise. Deadline trekker derfor sammenligner mellom «The Grey Man» og James Bond.

– Intensjonen er at den skal kunne konkurrere mot enhver annen produksjon. Tanken er å lage en franchise og bygge ut et helt univers, med Ryan (Gosling, journ.anm.) i sentrum av det. Vi har alle forpliktet oss til den første filmen, sier regissør Joe Russo til Deadline.

CHRIS EVANS: Kjent fra Avengers-universet i rollen som Captain America. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

CIA-agent og leiemorder

«The Grey Man» er basert på romanen til Mark Greaney fra 2009 om Court Gentry, en tidligere CIA-agent og leiemorder. Ryan Gosling blir å se i hovedrollen som Gentry, og actionthrilleren blir en dødelig duell mellom to drapsmenn idet Genty jages over hele kloden av en tidligere bekjent fra CIA, Lloyd Hansen (Evans), skriver Deadline.

Filmprosjektet ble først utviklet for mange år tilbake, og Brad Pitt var på et tidspunkt knyttet til prosjektet. Nå ser filmskaperne for seg en startdato av opptakene i januar i Los Angeles. Eventuelle internasjonale filmlokasjoner er ennå ikke avgjort, ifølge Deadline.

Får du ikke nok av Avengers? Scarlett Johansson spiller hovedrollen som Natasha Romanoff med kallenavnet «Black Widow». Marvel-filmen om «Black Widow» kommer i 2020.

Under kan du se video fra innspillingen, da Scarlett Johansson var på Joker i Sæbø (Saken fortsetter under videoen).

les også Opplysninger til VG: Scarlett-scener forblir norske

Ryan Gosling er blant annet kjent fra filmer som «The Notebook», «Crazy Stupid Love» og «La La Land», men har også vært å se i mer actionfylte roller som i filmene «Drive» og «Blade Runner 2049».

Gosling har siden 2011 vært i et forhold med skuespiller Eva Mendes. De møttes under innspillingen av dramafilmen «The Place Beyond the Pines». Paret, som er kjent for å verne om privatlivet sitt, har to døtre sammen.

Under kan du se traileren på drama-thrilleren fra 2012:

Chris Evans er kjent innen Avengers-universet, og har siden 2011 vært å se i rollen som Steve Rogers med alteregoet Captain America. Evans var nylig å se i 2019-filmen «Knives Out»

Publisert: 18.07.20 kl. 15:50

