HOLLYWOOD-STJERNE: Scarlett Johansson på et arrangement i forbindelse med «Avengers: Endgame» i London torsdag denne uken. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Vettskremt Scarlett Johansson raser mot fotografer

Filmstjernen Scarlett Johansson (34) er livredd og krever at myndighetene tar grep og innfører en lov mot paparazzi-virksomhet.

Nå nettopp







«Hvis ikke loven endres for hva som er tillatt når det gjelder måten fotografer jager kjendiser på, så kan det enda en gang ende i tragedie», lyder det fra Johansson i en skriftlig tordentale, gjengitt blant annet av Fox News og USA Today.

«Før vi får en lov som sier at paparazzifotografer er kriminelle «stalkere», er det bare et tidsspørsmål før noen blir alvorlig skadet eller drept, som prinsesse Diana», raser skuespilleren og sikter til da Diana omkom i bilkrasjen i en tunnel i Paris i 1997 etter nettopp å ha blitt jaktet på av paparazzifotografer.

les også Kates toppløs-fotograf skal ha vært britisk

Hjertesukket fra Johansson, for tiden aktuell i filmen «Avengers: Endgame», kommer etter at hun var gjest i talkshowet til Jimmy Kimmel i Hollywood mandag. Da skal hun ha blitt forfulgt av fem biler med sotede vinduer, og som angivelig kjørte på røde lys og satte andre bilister og fotgjengere i fare.

Johansson skildrer hvordan hun mener fotografene jobber for å finne ut hvilke hotell hun bor på, og hvor hun oppholder seg, sånn at de kan parkere utenfor å holde henne under oppsyn i dagevis.

«De følger etter datteren min og meg til lekeplasser for å ta bilde av henne og andre barn. Vi snakker om områder det burde vært forbudt for paparazzifotografene å oppsøke», sier stjernen – kjent fra filmer som «Pike med perleøredobb», «Lucy», «Iron Man» og «Los In Translation».

les også Bieber truet paparazzi med bank

Hun fortsetter å lange ut og hevder at «mange av disse paparazziene har en kriminell bakgrunn, og de er villige til å begå lovbrudd for å sikre seg blinkskuddet sitt».

Johansson mener det er hennes plikt å si fra at nok er nok, og hun oppfordrer andre celebriteter til å si fra om det samme.

Rømte til politiet

34-åringen og hennes sikkerhetsteam skal ha følt seg så overmannet av dem som forfulgte dem etter TV-innspillingen mandag at de valgte å kjøre rett til politistasjonen. En talsmann for politiet i Hollywood bekrefter hendelsen overfor «Entertainment Tonight».

– Det ble ikke levert inn noen anmeldelse, men hun var skremt, sier den ikke navngitte talspersonen.

Halle Berry er blant stjernene som tidligere har krevd lov mot paparazzifotografer. I 2013 vitnet hun i Kongress-bygningen i Sacramento for særlig å begrense fotografens mulighet til å avbilde barn.

Under er en rekke TV-klipp som viser andre superstjerner i klinsj med paparazzier:

Publisert: 11.04.19 kl. 10:29