BRUDD: Nicolas Cage vil ikke være gift likevel. Foto: Dan Steinberg / R-STEINBERG

Nicolas Cage gift i fire dager – vil ha ekteskapet annullert

Filmstjernen Nicolas Cage (55) giftet seg med Erika Koike (35) lørdag i forrige uke. Nå angrer han.

TMZ, Fox News, Entertainment Tonight og flere andre amerikanske medier har fått innsyn i rettspapirer som angivelig viser at Cage søker om å få det ferske ekteskapet erklært ugyldig.

Cage og makeupartisten Koike har vært kjærester i ganske nøyaktig et år. Lørdag i forrige uke sørget begge for å skaffe seg ekteskapslisens, for så å gifte seg i Las Vegas senere samme dag.

55-åringen skriver i søknaden om å få ekteskapet opphevet at han ønsker skilsmisse dersom annullering ikke er mulig. Årsaken til bråstoppen på ekteskapet, er ikke kjent.

Fjerde forsøk

Skuespillerveteranen, kjent fra filmer som «Ghost Rider», «Vone Air», «Face/Off» og «Gone In 60 Seconds», har vært gift tre ganger før. I 1995 giftet han seg med skuespilleren Patricia Arquette (50). Paret ble skilt i 2001. I 2002 giftet Cage seg med Elvis-datteren Lisa Marie Presley (51), men lykken varte bare i tre måneder.

I 2004 ble han smitt på nytt – med servitrisen Alice Kim (35), som han har en 13 år gammel sønn med. Forholdet var turbulent, og i 2011 ble filmstjernen arrestert for mishandling av Kim. Siktelsen om vold og ordensforstyrrelse ble senere frafalt. Paret gikk hver til sitt i 2016. Cage har i tillegg en sønn på 28 år fra et tidligere forhold.

Svindlet Nicolas Cage: Dømt til fem års fengsel

Selv om han opplever uro på privaten, er Cage svært aktiv i karrieren. På filmnettstedet IMDd står stjernen oppført med ikke mindre enn åtte nye filmprosjekter.

Cage har opp gjennom årene sørget for overskrifter like mye for sitt privatliv som for sine meritter på lerretet. Under er to smakebiter:

Publisert: 29.03.19 kl. 09:01