VANT: En svært rørt Brendan Fraser på scenen under Critics Choice Awards i Los Angeles søndag.

Brendan Fraser brast i gråt på scenen

Følelsene tok overhånd da filmstjernen Brendan Fraser (54) ble ropt opp som vinner under Critics Choice Awards i Los Angeles.

Etter å ha blitt snytt for pris under forrige ukes Golden Globe Awards, var det en svært overveldet Fraser som inntok scenen søndag for å ta imot statuetten for beste mannlige hovedrolle – i «The Whale».

– Jeg var på ville veier, og jeg burde nok ha lagt fra meg noen brødsmuler. Men du fant meg, sa en tårevåt Fraser og takket regissør Darren Aronofsky (53), som ga ham rollen i den kritikerroste filmen.

Fraser gjorde nemlig comeback i «The Whale» i fjor, etter nesten ti år borte fra filmmanesjen.

– Denne filmen handler om kjærlighet. Om forløsning, sa han grepet, mens han holdt på statuetten med begge hender.

DELTE UT: Angela Bassett overrakte trofeet til Brendan Fraser.

54-åringen figurerer i rollen som Charlie, en svært overvektig engelsklærer, som prøver å gjenoppta kontakten med sin fremmedgjorte datter.

Fraser sa i takketalen at «The Whale» handler om «å finne lys der det er mørkt».

– For alle som Charlie, som strever med fedme, eller andre, som av en eller annen grunn befinner seg i et mørke – jeg vil at dere skal vite at også dere har styrken til å komme dere på bena og strekke dere mot lyset. Da vil gode ting skje, sa en hikstende Fraser i talen.

London Evening Standard er blant mediene som har lagt ut talen.

FILMROLLE: Brendan Fraser brukte «fat suit» i rollen som Charlie i «The Whale».

Også på bakrommet skal Fraser ha latt tårene strømme da ha fikk spørsmål om hva prisen betyr for ham.

– Mer enn jeg kan uttrykke med ord, sa skuespilleren – ellers kjent fra filmer som «Mumien», «Bedazzled», «Hårete hevn», «Extraordinary Measures» og «Blast From the Past».

Fått med deg? Fraser svarer på kritikk om bruk av «fat suit»

Fraser vant over blant andre Austin Butler (31), som var nominert for «ELVIS».

