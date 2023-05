FILMSTJERNE: Renate Reinsve, her under et møte med VG i Oslo i fjor sommer.

Renate Reinsve klar for Hollywood-skrekk

Renate Reinsve (35) skal spille mot Pedro Pascal (48) i en ny grøsser regissert av mannen bak «Barbarian».

Den norske skuespilleryndlingen, kjent fra Oscar-nominerte «Verdens verste menneske», står på rollelisten i den kommende skrekkfilmen «Weapons», melder Hollywood Reporter.

Det gjør også chilenskfødte Pedro Pascal, godt kjent for TV-seerne gjennom HBO-serien «The Last of Us».

Filmen beskrives som et «episk grøsser-epos sammensatt av flere historier». Regissør er amerikanske Zach Cregger (42), som sto bak den gruvekkende fjorårsfilmen «Barbarian».

MOTSPILLER: Pedro Pascal, her på MET-gallaen i new York tidligere i år.

Handlingen skal dreie seg rundt ungdomsskoleelever som forsvinner.

Cregger har også skrevet manuset, og det er New Line Cinema som produserer.

Ettertraktet

Reinsve har en rekke internasjonale produksjoner på gang. Etter at hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes for to år siden, har utlandet kastet seg over 35-åringen.

Blant annet er hun aktuell i den kommende Apple TV +-serien «Presumed Innocent» og filmen «The Governesses».

Reinsve dukker også opp i filmen «A Different Man», en psykologisk thriller, der hun spiller mot mot Hollywood-skuespiller Sebastian Stan (40), kjent fra Marvel-universet.

I tillegg er Reinsve en hyppig brukt stjernemodell for Louis Vuitton.

Da VG intervjuet Reinsve i fjor sommer, og spurte om hvordan hun bevarer bakkekontakten i alt som skjer, svarte hun:

– Jeg har ekstremt fine venner og fin familie. Og så tar jeg pauser iblant og tenker på helt andre ting. Det er essensielt.