PILLETHRILLER: Kristina Kujath Thorp i «Syk pike».

Filmanmeldelse «Syk pike»: Diagnose: samtiden

Kristoffer Borglis filmer ligner ikke andre norske filmer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

SVART KOMEDIE

«Syk pike»

Norge. 15 år. Regi: Kristoffer Borgli

Med: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Anders Danielsen Lie, Henrik Mestad, Andrea Bræin Hovig

De som mener at Joachim Triers filmer er «for Oslo», befolket av selvnytende oppkomlinger som tror de er noe og har glemt hvor de kommer fra (jeg har hørt de finnes), må for all del styre unna Kristoffer Borglis «Syk pike».

«Syk pike» er nemlig ikke bare skikkelig Oslo. Den er også veldig nå. En fortelling om folk som kommer til Norges eneste storby for å «bli noe innen kunst, mote, musikk eller film», og et menneske, Signe (Kristine Kujath Thorp), som er villig til å gå lenger enn alle andre for å hevde seg i det vi har lært at heter oppmerksomhetsøkonomien.

Signe og Thomas (Eirik Sæther) er kjærester og konkurrenter. Han er en billedkunstner på vei opp (D2 kommer for å lage sak!). Hun er «bare» servitør på Åpent Bakeri. Det er uklart hvilke talenter Signe eventuelt besitter, utover å være driftig. Men det er på ingen måte uklart at hun synes samboeren får for mye oppmerksomhet – og hun for lite.

KJÆRESTER OG KONKURRENTER: Eirik Sæther og Kristina Kujath Thorp i «Syk pike».

En kveld, på en fin fest på Frogner, kommer gjennombruddet. Signe hevder at hun har nøtteallergi, og opplever at alles øyne i en stakket stund vender seg mot henne. Går det bra? Endorfin-rushet er kortvarig, men potent. Signe skjønner at hun må gå mer forpliktende til verks.

På nettet leser hun om et russisk legemiddel som har medført grusomme bivirkninger for de som har inntatt det: Sår over hele kroppen, elefantmannen-hode, masse fæle ting. Hun ber en bekjent om å skaffe det til veie. Vips er Signe på vei mot «stjernene».

Kristoffer Borgli er en sjelden svale i norsk film. Han lager historier om noe så upopulært som tiden vi lever i nå, om ubehaget og idiotien i kulturen rundt oss, i en bransje som helst holder seg til produksjoner om andre verdenskrig og gjenopplivinger av gamle favoritter. Om 25 år, når noen skal se tilbake på det som ble laget i 2022, for om mulig forstå noe om epoken vi lever i, vil de ikke finne stort. Men de vil finne «Syk pike».

«SE PÅ MEG!»: Kristine Kujath Thorp i «Syk pike».

Borglis filmer er ikke perfekte. Satirene hans kan relativt enkelt anklages for å bruke rambukk mot vidåpne dører. Noen ganger kan man tenke at regissøren blar vel mye i sine gamle utgaver av Natt & Dag, Vice Magazine og Abo Rasul/Matias Faldbakkens «Skandinavisk misantropi»-romaner.

Jeg mener, «alle» har vel fått med seg at vi lever i den ekstreme selvopptatthetens tidsalder. «Alle» har fått med seg at veien til publikums hjerter, og penger på konto, er å snakke ut om den vonde tiden, og fremstille seg selv som traumatisert, et offer. «Alle» har vel fått med seg at når motebransjen snakker om «inkludering» og «pluss size» – vel, så er det bare den samme gamle kynismen med nye, flotte ord i vokabularet.

Og «alle» har da fått med seg at det knøttlille hipster-miljøet i hovedstaden, i det knøttlille landet Norge, er fullt av strebere som hverken er fullt så morsomme eller fullt så talentfulle som de vil at verden skal synes de er?

SVART SATIRIKER: Regissør Kristoffer Borgli.

Jeg må også si følgende: At Borgli foreløpig lager filmer om ideer mer enn om mennesker. Det er helt fint. Men det medfører at historiene hans går litt på tomgang etter at diagnosen er stilt, og det er menneskene som må holde på oppmerksomheten vår de siste 30 minuttene. De groteske kroppshorror-elementene i «Syk pike» veier ikke helt opp for at filmen mister en smule piff mot slutten.

Men hvor forfriskende er det ikke å ha en misantropisk skeptiker som ham for hånden i det som er og blir en liten og ensartet filmkultur. Borgli er det nærmeste vi i Norge kommer broderfolkets Ruben Östlund, og formkurven hans er stigende.

Den forrige filmens hans, «Drib», var god, men så sær at den henvendte seg til ca. 500 mennesker i Oslo-gryta. «Syk pike» bør nå atskillig flere.

Og markedsføringskampanjen – den med Cezinando og designmøblene – var jaggu next level. Si at det er sant!